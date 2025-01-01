نتنياهو: نقترب من نهاية حرب غزة وهزيمة حماس..

  1. الرئيسية
الإثنين 11 أغسطس 2025 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، نقترب من نهاية الحرب في غزة، ونعمل من أجل هزيمة ما تبقى من المحور الإيراني في إشارة إلى حركة حماس.

جاء ذلك خلال مراسم افتتاح متحف الكنيست في مبنى "بيت فرومين" الذي كان المقر الأول للكنيست في القدس، اليوم الإثنين.

وانتقد نتنياهو جهاز القضاء، وقال إن "الكنيست جاء من الشعب وباسم الشعب ومن أجل الشعب. وموقع بيت فرومين في قلب المدينة ووسطها منح تعبيرا غير رسمي عن مبدأ أساسي، وهو أن الشعب صاحب السيادة. الشعب ينتخب مندوبيه" بحسب قوله.

وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة اندلع نقاش بين السلطات. في الماضي كان هناك تجانس والكثير من الاحترام المتبادل. كنا ديمقراطية برلمانية كلاسيكية، وكانت توازنات وكوابح وهي أساس الديمقراطية المعاصرة. وآمل أن نتمكن من العودة إلى تفاهمات تلك الأيام. الشعب يتمنى ذلك. وهذا سيعود بالفائدة على الجميع".

وتطرق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى وضع إسرائيل في العالم وإلى إعلان أستراليا أنها ستعترف بدولة فلسطينية، وادعى أن "إسرائيل سعت دائما وستسعى دائما إلى السلام مع جيرانها، وبينهم الفلسطينيون. ونحن نحارب من أجل العالم الحر، وإعلان أستراليا هو خطأ ذريع وخطير ولن يساعد الفلسطينيين ولا الاسرى الاسرائيليين".

