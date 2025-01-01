  1. الرئيسية
كيف رد الهستدروت على دعوة عائلات الأسرى لإعلان الإضراب العام للضغط لإنهاء الحرب؟

الإثنين 11 أغسطس 2025 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف رد الهستدروت على دعوة عائلات الأسرى لإعلان الإضراب العام للضغط لإنهاء الحرب؟



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الاتحاد العمالي الإسرائيلي، أرنون بار دافيد، وبمشاركة كبار مسؤولي القطاع التجاري، أنه لن يتم تنظيم إضراب شامل في الاقتصاد الإسرائيلي يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك بعد اجتماع مع ممثلي "مركز عائلات المحتجزين"، حيث أكد بار دافيد: "لو كنت أعلم أن الإضراب سيُحدث فرقًا، لكنت قمت به بكل قوتي، ولكن للأسف الأمر لا يحقق أي جدوى".

مع ذلك، أعلن الاتحاد أنه سيسمح لأي عامل يرغب بالمشاركة في فعاليات الاحتجاج والتضامن دون التعرض لأي عقوبات أو تأثيرات سلبية في عمله.

في بيان صادر عن "مركز عائلات المحتجزين" بعد الاجتماع، جاء أن الاتحاد وأرباب العمل "يدعمان تضامن العاملين يوم الأحد المقبل، دعمًا لأسر المختطفين والمطالبة بالإفراج عنهم جميعًا"

#الهستدروت #عائلات أسرى #الإضراب العام #الاقتصاد الاسرائيلي

