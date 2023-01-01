إسرائيل توقع على صفقة أسلحة جديدة بقيمة 900 مليون شيكل

القدس المحتلة/سما/

وقعت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقودًا بقيمة نحو 900 مليون شيكل لشراء ذخائر جوية من إنتاج شركة شركة "إلبيت".

وتعد شركة "إلبيت" واحدة من أكبر شركات تصنيع السلاح والمعدات العسكرية لصالح جيش الاحتلال.

وأوضحت وزارة الاحتلال أن إنتاج هذه الذخائر سيتم في مصانع الشركة المنتشرة في أنحاء البلاد والتي تشغّل آلاف العمال ويعملون منذ اندلاع الحرب على غزة 2023.

وذكرت الصحيفة أن هذه الصفقات تأتي في إطار سياسة توسيع قاعدة الإنتاج العسكري الإسرائيلي في ضوء دروس الحرب، ودعمًا كاملًا لجميع احتياجات الجيش في حربه الهمجية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في غزة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان حكومة الإحتلال الإسرائيلي عن خطة احتلال غزة بالكامل والتي لاقت رفضا واستهجانا عالميا إلى جانب رفض كبير أيضًا في الداخل الإسرائيلي.