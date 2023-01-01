  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل توقع على صفقة أسلحة جديدة بقيمة 900 مليون شيكل

الإثنين 11 أغسطس 2025 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل توقع على صفقة أسلحة جديدة بقيمة 900 مليون شيكل



القدس المحتلة/سما/

وقعت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقودًا بقيمة نحو 900 مليون شيكل لشراء ذخائر جوية من إنتاج شركة شركة "إلبيت".

وتعد شركة "إلبيت" واحدة من أكبر شركات تصنيع السلاح والمعدات العسكرية لصالح جيش الاحتلال.

وأوضحت وزارة الاحتلال أن إنتاج هذه الذخائر سيتم في مصانع الشركة المنتشرة في أنحاء البلاد والتي تشغّل آلاف العمال ويعملون منذ اندلاع الحرب على غزة 2023.

وذكرت الصحيفة أن هذه الصفقات تأتي في إطار سياسة توسيع قاعدة الإنتاج العسكري الإسرائيلي في ضوء دروس الحرب، ودعمًا كاملًا لجميع احتياجات الجيش في حربه الهمجية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في غزة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان حكومة الإحتلال الإسرائيلي عن خطة احتلال غزة بالكامل والتي لاقت رفضا واستهجانا عالميا إلى جانب رفض كبير أيضًا في الداخل الإسرائيلي.

#الجيش الإسرائيلي #إلبيت #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تهديداتٍ عسكريّةٍ مبطنّةٍ للقاهرة..اسرائيل يتهاجِم مصر بشدّةٍ ويتلوِّح بوقف تزويدها بالغاز

نتنياهو يوافق على بحث صفقة شاملة مع حماس وبحث مع ترامب احتلال غزة

اسرائيل تغتال طاقم "الجزيرة" غرب مدينة غزة ..

القناة 12 العبرية : حماس واسرائيل يعودان الى المفاوضات خلال ايام

سنحتل آخر معقلين لها في قطاع غزة..نتنياهو: إذا القت حماس السلاح ستنتهي الحرب غدا

سموتريتش يتجه لحل الحكومة رفضا لخطة احتلال غزة

تعرّف على الثمن الذي ستتكلفه إسرائيل اذا قررت احتلال غزة..

الأخبار الرئيسية

أنس الشريف

صحفي إسرائيلي يكشف الحقيقة ويبين هدف إسرائيل من قتل الصحفي أنس الشريف..

احتلال غزة

تعرّف على الثمن الذي ستتكلفه إسرائيل اذا قررت احتلال غزة..

القناة 12 العبرية : جيش الاحتلال يعتزم تقديم خطة احتلال غزة خلال أسبوعين

وفد حماس برئاسة الحية يصل القاهرة في إطار جهود تجديد مفاوضات التهدئة

المجزرة مستمرة ..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة بينهم سبعة صحفيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية