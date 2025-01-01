  1. الرئيسية
مجزرة الصحفيين في القطاع..ارتفاع عدد شهداء الصحافيين بغزة لـ238

الإثنين 11 أغسطس 2025 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة الصحفيين في القطاع..ارتفاع عدد شهداء الصحافيين بغزة لـ238



غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الإثنين، ارتفاع عدد شهداء الصحافيين إلى 238، عقب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما حمل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما طالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

