سموتريتش يدعو إلى احتلال أجزاء كبيرة من قطاع غزة والاستعمار فيها

القدس المحتلة/سما/

دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إلى احتلال أجزاء كبيرة من قطاع غزة، والاستعمار فيها.

وقال سموتريتش في تصريحات لإذاعة "كان" التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية: "خطتي هي أن تكون أجزاء كبيرة من غزة تحت سيطرتنا وسيادتنا، ويمكننا أيضا الاستيطان فيها".

وادعى أن "هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الأمن، هذه ليست خطة رئيس الوزراء، أنا أدرك ذلك".

والسبت، قال سموتريتش في مقطع مصور إنه خلال الجلسة الأخيرة لـ"الكابينت" (فجر الجمعة) فقد الثقة بأن نتنياهو قادر على "الانتصار" في غزة.

ويعترض الوزير المتطرف على "الخطة التدريجية" لاحتلال غزة كاملة، إذ يرغب في احتلال سريع وفوري عبر عملية عسكرية واسعة، مع إحياء الاستيطان في قطاع غزة.

وغداة تصريح سموتريتش، هدد عضو الكنيست عن حزبه تسفي سوكوت، يوم أمس، نتنياهو بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، ما لم يتبن "خطة حرب أكثر عدوانية" تجاه غزة.

وكان المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، قد صادق فجر الجمعة، على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العدوان في القطاع.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "الكابينيت" صادق بالإجماع على "خطة عسكرية تخول بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يسرائيل كاتس بالمصادقة على الخطط العسكرية".

وأضافت أن الخطة العسكرية للاحتلال ستبدأ بتهجير المواطنين من مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.

وتتوافق الخطة العسكرية مع مطالبة وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، باحتلال قطاع غزة، وبناء مستعمرات فيه.

وخلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023، احتلت قوات الاحتلال كامل مدينة غزة، باستثناء مناطق صغيرة، ومكثت فيها عدة أشهر، قبل أن تنسحب في نيسان/ ابريل 2024 من معظم مناطقها.

تجدر الإشارة إلى أن المتطرف سموتريتش قد أصدر تعليماته أواخر العام الماضي للعمل على فرض السيادة على الضفة الغربية".