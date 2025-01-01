الصحة العالمية تحذّر من خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة

غزة / سما /

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل "مقلقة للغاية وتُعرّض مزيدا من الأطفال للخطر" نتيجة سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية.

وقال المدير العامة للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على حسابه بمنصة "إكس"، الليلة الماضية، إن "خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة مقلقة للغاية، بالنظر إلى الوضع الإنساني والصحي المتردي أصلا في أنحاء القطاع".

وشدد على أن "المزيد من التصعيد العسكري سيؤدي إلى تعريض مزيد من الأطفال للخطر، نتيجة سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية".

وجدّد مدير منظمة الصحة العالمية، دعوته إلى "إتاحة الوصول الفوري وغير المقيد والواسع إلى المساعدات الغذائية والصحية" إلى القطاع المحاصر.