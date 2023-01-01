استشهاد عائلة مكونة من 8 أفراد في قصف الاحتلال حي الزيتون

غزة/سما/

استشهدت عائلة مكونة من 8 أفراد، صباح اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد أم وأب وستة من أطفالهم من عائلة "ارحيم" جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الزيتون.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61,430 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.