فنانون وكتّاب ومؤرخون أرجنتينيون يعلنون موقفهم الرافض لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

وكالات / سما/

صدر في الأرجنتين، وبدعوة من جمعية المثقفين والفنانين الاشتراكيين، بيان، بعنوان "غزة: قبل فوات الأوان"، يندد بالوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه سكان قطاع غزة، نتيجة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مع إدانة التواطؤ الدولي والصمت الثقافي المحيط بالقضية.

وقد وقّع على هذا البيان عدد كبير من المثقفين والفنانين والكتّاب والمؤرخين والأكاديميين الأرجنتينيين، حيث بلغ عدد الموقعين حتى الآن حوالي 1200 شخصية بارزة من مختلف المجالات الثقافية والفنية والأكاديمية.

وذكر: "أن في غزة، كل يوم يشكل فرصة لتصعيد جديد من الرعب، إذ خلال 21 شهراً من الإبادة التي تنفذها دولة إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، قُتل أكثر من 60 ألف غزي، منهم نحو 20 ألف طفل".

وتابع: منذ أكتوبر 2023، يخضع القطاع لحصار وحشي يقيد بشكل صارم دخول الطعام والأدوية والمساعدات الأساسية، مما أدى إلى مجاعة شاملة وأوضاع مأساوية، حيث يغمى على الناس ويموتون جوعاً في الشوارع، والمستشفيات تعج بالأطفال المصابين بسوء التغذية، والمجتمعات مدمرة بالكامل".

وأضاف: "الوضع لم يكن أكثر يأساً مما هو عليه الآن، حيث تمنع إسرائيل دخول آلاف الشاحنات المحملة بالطعام والأدوية، وتتم معظم المساعدات عبر شركة خاصة أميركية تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي استبدلت دور الأمم المتحدة وتحرسها ميليشيات من المرتزقة الأميركيين، وقد قُتل أكثر من ألف من سكان غزة، أثناء توزيع المساعدات بسبب إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على الحشود".

وتابع: لقد حوّلت إسرائيل قطاع غزة إلى جحيم لا يُطاق، حيث الخيار هو الموت جوعًا أو الموت أثناء البحث عن الطعام، وهي أبشع صورة لانعدام الإنسانية أمام أنظار العالم أجمع".

وأشار الموقعون إلى أن "نقص مياه الشرب والطعام والدواء بلغ حداً خطيراً يهدد بمجاعة جماعية دائمة مع أضرار لا رجعة فيها على السكان، وخاصة الأطفال، وأن غزة أصبحت غير قابلة للعيش بعد تدمير نحو 80% من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمتاجر، وأن أكثر من مليوني شخص تم تهجيرهم".

كما تطرق إلى إعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي في يوليو الماضي عن نيته إنشاء معسكر اعتقال في رفح لاحتجاز السكان، مع تهديدات بتوسيع مشروع التطهير العرقي ليشمل الضفة الغربية بعد تصويت البرلمان الإسرائيلي في 23 يوليو على ضم كامل هذه المنطقة".

وختم البيان بالدعوة إلى "تضخيم هذه الصرخة والنزول إلى الشوارع في كافة أنحاء العالم لوقف الإبادة الجماعية الأكثر وحشية في عصرنا، ووقف إبادة دولة إسرائيل ضد غزة قبل فوات الأوان".

وفي سياق متصل، أصدر مدير دار النشر ناين لايفز Nine Lives في تل أبيب، والمتخصصة في نشر الأدب الأوروبي واللاتيني والترجمة الى العبرية، المحرر اليهودي الأرجنتيني "أورييل كون" Uriel Kon رسالة مفتوحة تناول فيها الإبادة في غزة من منظور الثقافة والأدب في إسرائيل، وأدان تواطؤ الأوساط الثقافية هناك.

وذكرKon في رسالته لصحيفة La Nación الأرجنتينية، أن دار النشر أعلنت قبل أسابيع عن نيتها وضع عبارة على الغلاف الخلفي لكتبها تقول: "تعلن دار نشر ناين لايفز Nine Lives معارضتها لقتل الأبرياء في غزة، وتدعو إلى وقف إطلاق النار، وإعادة الرهائن"، بيد أن الرد على ذلك قوبل بالشتائم والدعوات إلى مقاطعة دار النشر.

يشار إلى أن Kon قد نشر كتبا لعدد كبير من الكتاب الأرجنتينين، وهو يسكن في تل ابيب.

وختم بدعوته إلى جمع إدانات دولية من المجتمع الأدبي وتحفيز الحوار والعودة إلى العقل، ودعوة الناشرين والجاليات اليهودية لإعادة تقييم علاقتها بإسرائيل، مؤكداً أن إدانة ما يتعارض مع جوهر اليهودية ستكون أكثر فائدة وبناءً من الدعم غير المشروط، وأن النشر الأدبي يجب أن يتحول إلى أداة سياسية وإنسانية لوقف المجازر والمجاعة والدمار في فلسطين.

كما أشارKon إلى أن "التحدث بالسوء عن إسرائيل أمر ممنوع تمامًا في أوقات الحرب، حيث الإجماع على الحرب مقدس، وغير قابل للمساس".

وكان من أبرز الموقعين على البيان:

• الكتّاب: غييرمو مارتينيث Guillermo Martínez ، إلسا دروكاروفElsa Drucaroff، غييرمو ساكّومانو Guillermo Saccomanno .

• النقاد والكتّاب: إدواردو غرونر Eduardo Grüner، مابيل بيلوتشي Mabel Bellucci ، أليخاندرو هورويتش Alejandro Horowicz .

• المؤرخون: عمر آشا Omar Acha، هيرنان كاماريرو Hernán Camarero ، أرييل بيتروشيلي Ariel Petruccelli.

• المصوّرة والكاتبة: أدريانا ليستيدو Adriana Lestido.

• الباحثة: آنا لونغوني Ana Longoni.

• الفنانتان: ديانا دوويك Diana Dowek، ماغدالينا جيتريكMagdalena Jitrik.

• عالما الأحياء: ألبيرتو إبستين Alberto Epstein، غييرمو فولغيراGuillermo Folguera.

• عالم الاجتماع: مارسيلو لانغييري Marcelo Langieri زوج وزيرة الأمن الحالية باتريسيا بولريتش Patricia Bullrich.

• الممثلان والمخرجان: رافائيل سبريغيلبورد Rafael Spregelburd، روبن سوشماخر Rubén Szuchmacher.

• الممثلتان: ميرتا بوسنيلي Mirta Busnelli، خولييتا دياز Julieta Díaz.