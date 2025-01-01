  1. الرئيسية
الصحة العالمية: خطة إسرائيل لاحتلال غزة تعرض مزيدا من الأطفال للخطر

الإثنين 11 أغسطس 2025 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل "مقلقة للغاية وتعرض مزيدا من الأطفال للخطر" نتيجة سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية.

وقال غيبريسوس، على حسابه بمنصة "إكس"، الليلة الماضية، إن "خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة مقلقة للغاية، بالنظر إلى الوضع الإنساني والصحي المتردي أصلا في أنحاء القطاع".

وشدد على أن "المزيد من التصعيد العسكري سيؤدي إلى تعريض مزيد من الأطفال للخطر، نتيجة سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية".

وجدد مدير منظمة الصحة العالمية، دعوته إلى "إتاحة الوصول الفوري وغير المقيد والواسع إلى المساعدات الغذائية والصحية" إلى القطاع المحاصر.

