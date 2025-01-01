  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"ثونبرغ" تقود أكبر أسطول دولي من 44 دولة لكسر حصار غزة نهاية الشهر

الإثنين 11 أغسطس 2025 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ثونبرغ" تقود أكبر أسطول دولي من 44 دولة لكسر حصار غزة نهاية الشهر



غزة / سما /

أعلنت الناشطة السويدية "غريتا ثونبرغ"، المعروفة بدعمها للحق الفلسطيني، عزمها المشاركة في أسطول جديد يتجه نحو قطاع غزة نهاية الشهر الجاري.

أكدت "غريتا ثونبرغ"، برفقة ناشطين آخرين، في مقطع فيديو أنهم يعتزمون الإبحار مجددًا لكسر الحصار المفروض على غزة، موضحة أن هذه المرة ستشهد انطلاق عشرات السفن بمشاركة منسقة من ناشطين من 44 دولة حول العالم، في ما وصفته بأنه أكبر تحرك تضامني دولي منذ فرض إسرائيل حصارها على القطاع قبل 18 عامًا.

وأضافوا " تتصاعد الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة منذ 22 شهرًا. ألقت إسرائيل ما يعادل ثماني قنابل ذرية على الرجال والنساء والأطفال. دُمرت المستشفيات والملاجئ والمدارس والمنازل بالكامل. لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي.

كما أضافت ثونبرغ والنشطاء الآخرون أن الأسطول سينطلق نهاية الشهر: "في 31 أغسطس، سنبحر من إسبانيا على متن عشرات القوارب، وسينضم إلينا العشرات في 4 سبتمبر من تونس ودول أخرى".

وحاولت ثونبرغ الوصول إلى ساحل غزة ضمن أسطول انطلق مطلع يونيو/حزيران، برفقة ناشطين آخرين. ومع اقتراب اليخت من القطاع، هاجمتهم قوات الاحتلال وسيطرت على اليخت.

#حصار غزة #غزة #ثونبرغ

الأكثر قراءة اليوم

السيطرة على غزة وتوزيع مساعدات انسانية..اسرائيل تقرر تجنيد نحو نصف مليون جندي احتياط

تهديداتٍ عسكريّةٍ مبطنّةٍ للقاهرة..اسرائيل يتهاجِم مصر بشدّةٍ ويتلوِّح بوقف تزويدها بالغاز

نتنياهو يوافق على بحث صفقة شاملة مع حماس وبحث مع ترامب احتلال غزة

القناة 12 العبرية : حماس واسرائيل يعودان الى المفاوضات خلال ايام

حماس : مستعدون للعودة للمفاوضات إذا تراجعت إسرائيل عن قراراتها

سنحتل آخر معقلين لها في قطاع غزة..نتنياهو: إذا القت حماس السلاح ستنتهي الحرب غدا

سموتريتش يتجه لحل الحكومة رفضا لخطة احتلال غزة

الأخبار الرئيسية

القناة 12 العبرية : جيش الاحتلال يعتزم تقديم خطة احتلال غزة خلال أسبوعين

وفد حماس برئاسة الحية يصل القاهرة في إطار جهود تجديد مفاوضات التهدئة

المجزرة مستمرة ..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة بينهم سبعة صحفيين

IMG_1078

اسرائيل تغتال طاقم "الجزيرة" غرب مدينة غزة ..

نتنياهو يوافق على بحث صفقة شاملة مع حماس وبحث مع ترامب احتلال غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية