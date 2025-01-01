الخارجية ترحب بإعلان استراليا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل

رام الله / سما /

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بإعلان رئيس وزراء استراليا انتوني البانيز عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبرته انسجاما مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وسعيا لتحقيق السلام وفقا لحل الدولتين.

وشكرت الخارجية استراليا على هذا الموقف التاريخي الشجاع، مؤكدة حرص دولة فلسطين على بناء اقوى العلاقات الثنائية مع استراليا في المجالات كافة.

وطالبت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين المبادرة لهذا الاعتراف، حماية لحل الدولتين وتعزيزا لفرصة تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية واعلان نيويورك.