  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية ترحب بإعلان استراليا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل

الإثنين 11 أغسطس 2025 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية ترحب بإعلان استراليا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل



رام الله / سما /

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بإعلان رئيس وزراء استراليا انتوني البانيز عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبرته انسجاما مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وسعيا لتحقيق السلام وفقا لحل الدولتين.

وشكرت الخارجية استراليا على هذا الموقف التاريخي الشجاع، مؤكدة حرص دولة فلسطين على بناء اقوى العلاقات الثنائية مع استراليا في المجالات كافة.

وطالبت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين المبادرة لهذا الاعتراف، حماية لحل الدولتين وتعزيزا لفرصة تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية واعلان نيويورك.

#وزارة الخارجية #استراليا

الأكثر قراءة اليوم

السيطرة على غزة وتوزيع مساعدات انسانية..اسرائيل تقرر تجنيد نحو نصف مليون جندي احتياط

تهديداتٍ عسكريّةٍ مبطنّةٍ للقاهرة..اسرائيل يتهاجِم مصر بشدّةٍ ويتلوِّح بوقف تزويدها بالغاز

نتنياهو يوافق على بحث صفقة شاملة مع حماس وبحث مع ترامب احتلال غزة

القناة 12 العبرية : حماس واسرائيل يعودان الى المفاوضات خلال ايام

حماس : مستعدون للعودة للمفاوضات إذا تراجعت إسرائيل عن قراراتها

سنحتل آخر معقلين لها في قطاع غزة..نتنياهو: إذا القت حماس السلاح ستنتهي الحرب غدا

سموتريتش يتجه لحل الحكومة رفضا لخطة احتلال غزة

الأخبار الرئيسية

القناة 12 العبرية : جيش الاحتلال يعتزم تقديم خطة احتلال غزة خلال أسبوعين

وفد حماس برئاسة الحية يصل القاهرة في إطار جهود تجديد مفاوضات التهدئة

المجزرة مستمرة ..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة بينهم سبعة صحفيين

IMG_1078

اسرائيل تغتال طاقم "الجزيرة" غرب مدينة غزة ..

نتنياهو يوافق على بحث صفقة شاملة مع حماس وبحث مع ترامب احتلال غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية