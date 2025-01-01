عناوين الصحف الفلسطينية

غزة / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الاثنين، في عناوينها استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

كما عنونت الصحف، استشهاد شاب من سكان مدينة الناصرة داخل أراضي الـ48 متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مدينة أريحا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- شهيد بأريحا والاحتلال يبدأ بشق شارع استيطاني في حزما

- غالبية الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية فورا

- إدانات في مجلس الأمن لقرار إعادة احتلال غزة وتحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة

- مجلس الوزراء يصادق على الخطط الإستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية

- مصطفى يبحث مع نظيره النرويجي آخر المستجدات

- مجلس الجامعة العربية يدعو إلى حماية شعبنا من الإبادة والتهجير ومنع تصفية قضيته المركزية

- ألبانيز تدعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى طرد إسرائيل من مسابقاته

الأيام:

- 79 شهيدا.. غارات مكثفة على مدينة غزة ومخيم النصيرات وضحايا قرب "موراغ وزيكيم"

- استشهاد مراسلي "الجزيرة" الشريف وقريقع ومصورين صحافيين

- ترامب ونتنياهو يبحثان هاتفيًا الخطـة الإسرائيلية لاحتلال غزة

- نتـنياهو يدافع عن خـطة احـتلال غزة ويرفض الحديث عن جدول زمني دقيق

- إدانات في مجلس الأمن لخطة احتلال غزة

- اسـتشهـاد شاب من الناصرة بمدينة أريحا.. شارع استيطاني في حزما وبؤرة جديدة في شلال العوجا

- وزراء أوروبيـون ينددون بخطة إسرائيل لاحتلال غزة

- الكشف عن خطة إسرائيل لإعادة "تشكيل" مخيمات الضفة

القدس:

- اغتيال أنس الشريف ومحمد قريقع

- 23 شهيداً بالإنزالات الجوية

- مجـلس الأمن يحذر من تداعيات قرار اسرائيل احتلال غزة

- 8 دول أوروبية تنضم الى بيان غربي يرفض احتلال غزة

- استشهاد شاب من الناصرة في أريحا

- كاتس: الجيش سيبقى في مخيمات شمال الـضفة حتى نهاية العام

- عائلات المحتجزين تدعو إلى إضراب شامل

- غالبية الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية