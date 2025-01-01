وفد حماس برئاسة الحية يصل القاهرة في إطار جهود تجديد مفاوضات التهدئة

القاهرة /سما/

ذكرت صحيفة العربي الجديد القطرية أن وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في غزة خليل الحية، من المتوقع أن يصل إلى القاهرة، في إطار جهود تجديد قناة المفاوضات بين حماس ومصر بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب التقرير، استؤنفت قنوات الاتصال بين القاهرة وحماس بوساطة تركية، عقب زيارة قيادة الحركة لأنقرة الأسبوع الماضي، حيث التقوا بمسؤولين أتراك لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومسألة وقف إطلاق النار.

وأشار المصدر إلى أن مصر أبدت استعدادها لاستقبال الوفد في إطار جهود إقليمية جديدة لتقريب المواقف، عقب الضغوط الإقليمية والدولية لوقف العدوان وحرب الإبادة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.