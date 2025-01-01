الطقس: شديد الحرارة ومغبرّ

رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية، أن يبقى الجو شديد الحرارة ومغبرا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية وفي ساعات المساء تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشرقية والجنوبية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق ومغبرا ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وفي يوم الثلاثاء يستمر الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8-9 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاربعاء: يستمر الجو شديد الحرارة و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يستمر الجو شديد الحرارة و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8-9 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما حذرت دائرة الارصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً.

كما حذرت من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة، وتدني مدى الرؤيا الافقية بسبب الغبار .4- مرضى الجهاز التنفسي والحساسية من الغبار.

وأهبات دائرة الأرصاد الجوية بالأخوة المواطنين اتباع التعليمات الصادرة من الإخوة في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، كما وتهيب بالإخوة المزارعين اتباع الارشادات الصادرة من الأخوة في الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة.