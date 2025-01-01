المجزرة مستمرة ..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة بينهم سبعة صحفيين

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤٨ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٦٢ شهيدا منذ فجر الأحد في مختلف مناطق القطاع بينهم سبعة صحفيين.

غزة والشمال

واغتالت إسرائيل جميع أفراد طاقم قناة الجزيرة المتواجدين امام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وهم: المراسل: انس الشريف ، المراسل محمد قريقع ، المصور ابراهيم ظاهر ، المصور:مؤمن عليوة، مساعد مصور محمد نوفل.

كما استشهد الصحفي محمد الخالدي والشاب مصعب الشريف في نفس القصف عدا عن عدد من الإصابات.

وارتقى ثلاثة شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في شارع اللبابيدي غربي مدينة غزة.

والشهداء هم مصعب أبو هربيد وزوجته وطفلهما .

واستشهد خمسة مواطنين وإصابات جراء قصف إسرائيلي لبسطة فلافل بحي الصبرة جنوب غربي مدينة غزة، عرف منهم:حازم خضير ، علي الخطيب وإسلام خضير.

ونسفت قوات الاحتلال بالمتفجرات عدداً من المباني السكنية جنوب وشرق مدينة غزة.

جنوب القطاع

وارتكب الاحتلال مجزرة بحق عائلة ابو شمالة باستهداف الشقة السكنية في منطقة المعسكر الغربي لمدينة خانيونس وهم محمود احمد ابو شمالة وابنته اسماء وابنه احمد وابنه مالك و اسماء عبد الرحمن ابو شمالة ، حنان احمد محمد ابو شمالة ، محمود احمد ابو شمالة .

واستشهد خمسة مواطنين في استهداف الاحتلال منتظري المساعدات بمنطقة موراغ جنوب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد ٣١ مواطنا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في غارات متفرقة على خان يونس شملت خيام النازحين ومنتظري المساعدات.

وسط القطاع

ومساء الأحد استشهد خمسة مواطنين جراء قصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب دوار أبو صرار غربي النصيرات وسط قطاع غزة وهم إسماعيل خميس اللوح ، حسام نصر الدحدوح ، محمد إبراهيم أبو مهادي ، عمر أحمد أبو خليل.

وفي وقت سابق اعلن مشفى العودة استشهاد ثلاثة مواطنين وعشر إصابات، بينهم طبيبة الأطفال د. مها عقل، جراء استهداف الاحتلال تجمعًا قرب دوار أبو صرار غرب النصيرات وسط غزة.

واصيب خمسة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج الأهرام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وفجر اليوم اصيب عدد من المواطنين بقصف مُسيّرة للاحتلال منطقة الحدبة في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٦١ مواطنا بينهم شهيدان انتشال و ٣٦٣ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦١٤٣٠ شهيدًا و ١٥٣٢١٣ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ٩٩٢١ شهيدًا ٤١١٧٢ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٣٥ شهيدا و ٣٠٤ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٧٧٨ شهيدًا وأكثر من ١٢٨٩٤ إصابة.