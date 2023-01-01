  1. الرئيسية
إسرائيليون يهاجمون صلاح بسبب منشور عن الشهيد العبيد "بيليه فلسطين"

الإثنين 11 أغسطس 2025 02:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

تعرض النجم الدولي المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، بسبب نشره تدوينة تساءل فيها عن ظروف وفاة اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، الشهير باسم "بيليه فلسطين".

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بياناً عبر حسابه على منصة "إكس"، نعى فيه العبيد بعبارة: "نودع سليمان العبيد (بيليه فلسطين)، موهبة منحت أملاً هائلاً لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".

ولأن المنشور لم يذكر سبب وفاة "العبيد"، أعاد صلاح نشره مطالبًا بمزيد من التفاصيل، قائلًا: "هل يمكنك إخبارنا كيف وأين ولماذا (توفي العبيد)؟".

واعتبر نشطاء مؤيدون لإسرائيل أن صلاح يلمح إلى مسؤولية جيش الاحتلال عن وفاة "العبيد"، ونددوا بتدوينة اللاعب المصري متسائلين عن سبب عدم إصداره تعليقات مماثلة بشأن لاعب كرة القدم الإسرائيلي ليؤور أسولين، الذي قتل في مهرجان "نوفا" الموسيقي يوم 7 أكتوبر 2023.

كما طالب هؤلاء النشطاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنشر رسالة تعزية للاعب الإسرائيلي الراحل، أسوة بما فعله مع اللاعب الفلسطيني العبيد.

كما أشار معلقون إلى أن شخصيات رياضية بارزة مثل غاري لينيكر وإريك كانتونا ومحمد صلاح التزموا الصمت بشأن أسولين، على حد قولهم.

