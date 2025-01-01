حماس تتهم نتنياهو "بالكذب والتضليل"

سما / وكالات /

اتهمت حركة حماس، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، باختلاق "جملة من الأكاذيب" خلال مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه أن خطة توسيع العمليات العسكرية في غزة هي "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب".

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، الأحد، لوكالة فرانس برس "ما قاله نتنياهو في مؤتمره الصحافي جملة من الأكاذيب"، معتبرا أنه "لا يستطيع أن يواجه الحقيقة بل يعمل على التضليل وإخفائها".

وأضاف النونو أن نتنياهو "يواصل الكذب ومحاولة خداع الجمهور"، مشيرا إلى أن منع "نتنياهو للصحافيين من دخول قطاع غزة أكبر دليل على أكاذيبه".

ودعا المجتمع الدولي إلى "الضغط على نتنياهو لوقف حرب الإبادة والتجويع" في القطاع، كما دعا إلى الضغط "من أجل السماح للصحافيين والإعلاميين بدخول غزة لمشاهدة الحقيقة كاملة حول جرائم الإبادة الجماعية والتجويع".