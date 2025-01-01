  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تتهم نتنياهو "بالكذب والتضليل"

الأحد 10 أغسطس 2025 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تتهم نتنياهو "بالكذب والتضليل"



سما / وكالات /

 اتهمت حركة حماس، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، باختلاق "جملة من الأكاذيب" خلال مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه أن خطة توسيع العمليات العسكرية في غزة هي "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب".

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، الأحد، لوكالة فرانس برس "ما قاله نتنياهو في مؤتمره الصحافي جملة من الأكاذيب"، معتبرا أنه "لا يستطيع أن يواجه الحقيقة بل يعمل على التضليل وإخفائها".

وأضاف النونو أن نتنياهو "يواصل الكذب ومحاولة خداع الجمهور"، مشيرا إلى أن منع "نتنياهو للصحافيين من دخول قطاع غزة أكبر دليل على أكاذيبه".

ودعا المجتمع الدولي إلى "الضغط على نتنياهو لوقف حرب الإبادة والتجويع" في القطاع، كما دعا إلى الضغط "من أجل السماح للصحافيين والإعلاميين بدخول غزة لمشاهدة الحقيقة كاملة حول جرائم الإبادة الجماعية والتجويع".

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة : وزير الدفاع يطالب قوات الصاعقة والمظلات بالاستعداد القتالي لحماية الأمن القومي المصري

الجيش المصري يصيب عصبا حساسا في "إسرائيل".. تصريحات مسؤول ترعب الإسرائيليين

السيطرة على غزة وتوزيع مساعدات انسانية..اسرائيل تقرر تجنيد نحو نصف مليون جندي احتياط

مصادر اسرائيلية : ترامب يضغط لمنع احتلال قطاع غزة وفتح قناة تفاوض جديدة

ماذا وراء خطة نتنياهو بشأن غزة التي "لا ترضي أحدا"؟

تهديداتٍ عسكريّةٍ مبطنّةٍ للقاهرة..اسرائيل يتهاجِم مصر بشدّةٍ ويتلوِّح بوقف تزويدها بالغاز

"أخبرونا كيف مات؟".. صلاح يشعل مواقع التواصل بتعليقه على وفاة "بيليه فلسطين" في قصف إسرائيلي

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يوافق على بحث صفقة شاملة مع حماس وبحث مع ترامب احتلال غزة

القناة 12 العبرية : حماس واسرائيل يعودان الى المفاوضات خلال ايام

سنحتل آخر معقلين لها في قطاع غزة..نتنياهو: إذا القت حماس السلاح ستنتهي الحرب غدا

تقرير يكشف: إسرائيل وسعت حدودها الفعلية بعد 7 أكتوبر وضمت أراضٍ في غزة ولبنان وسوريا..

السيطرة على غزة وتوزيع مساعدات انسانية..اسرائيل تقرر تجنيد نحو نصف مليون جندي احتياط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية