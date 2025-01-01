القناة 12 العبرية : حماس واسرائيل يعودان الى المفاوضات خلال ايام

القدس المحتلة / سما/

من المحتمل جدا أن تعود إسرائيل وحماس إلى طاولة المفاوضات قريبًا، وربما خلال الأيام المقبلة.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الأحد انه من المتوقع أن ينتقل وفد حماس من تركيا إلى القاهرة وقطر، حيث يعتقد الوسطاء بإمكانية تحقيق تقدم لأن الجانبين قطعا شوطًا طويلاً في المفاوضات، ويمكن سد الفجوات.

في ضوء الخطة الإسرائيلية برمتها التي وافقت عليها الحكومة لاحتلال غزة تدريجيا، أن نشهد عودة إلى المفاوضات.

وقال نائب رئيس الشاباك، المسؤول عن المفاوضات في الدوحة نيابةً عن الجهاز، في الكابنيت: العودة إلى المفاوضات سيناريو محتمل".