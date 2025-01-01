  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القناة 12 العبرية : حماس واسرائيل يعودان الى المفاوضات خلال ايام

الأحد 10 أغسطس 2025 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : حماس واسرائيل يعودان الى المفاوضات خلال ايام



القدس المحتلة / سما/

من المحتمل جدا أن تعود إسرائيل وحماس إلى طاولة المفاوضات قريبًا، وربما خلال الأيام المقبلة.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الأحد انه من المتوقع أن ينتقل وفد حماس من تركيا إلى القاهرة وقطر، حيث يعتقد الوسطاء بإمكانية تحقيق تقدم لأن الجانبين قطعا شوطًا طويلاً في المفاوضات، ويمكن سد الفجوات.

في ضوء الخطة الإسرائيلية برمتها التي وافقت عليها الحكومة لاحتلال غزة تدريجيا، أن نشهد عودة إلى المفاوضات.

وقال نائب رئيس الشاباك، المسؤول عن المفاوضات في الدوحة نيابةً عن الجهاز، في الكابنيت: العودة إلى المفاوضات سيناريو محتمل".

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة : وزير الدفاع يطالب قوات الصاعقة والمظلات بالاستعداد القتالي لحماية الأمن القومي المصري

الجيش المصري يصيب عصبا حساسا في "إسرائيل".. تصريحات مسؤول ترعب الإسرائيليين

السيطرة على غزة وتوزيع مساعدات انسانية..اسرائيل تقرر تجنيد نحو نصف مليون جندي احتياط

مصادر اسرائيلية : ترامب يضغط لمنع احتلال قطاع غزة وفتح قناة تفاوض جديدة

ماذا وراء خطة نتنياهو بشأن غزة التي "لا ترضي أحدا"؟

تهديداتٍ عسكريّةٍ مبطنّةٍ للقاهرة..اسرائيل يتهاجِم مصر بشدّةٍ ويتلوِّح بوقف تزويدها بالغاز

"أخبرونا كيف مات؟".. صلاح يشعل مواقع التواصل بتعليقه على وفاة "بيليه فلسطين" في قصف إسرائيلي

الأخبار الرئيسية

سنحتل آخر معقلين لها في قطاع غزة..نتنياهو: إذا القت حماس السلاح ستنتهي الحرب غدا

تقرير يكشف: إسرائيل وسعت حدودها الفعلية بعد 7 أكتوبر وضمت أراضٍ في غزة ولبنان وسوريا..

السيطرة على غزة وتوزيع مساعدات انسانية..اسرائيل تقرر تجنيد نحو نصف مليون جندي احتياط

حماس : مستعدون للعودة للمفاوضات إذا تراجعت إسرائيل عن قراراتها

القاهرة : وزير الدفاع يطالب قوات الصاعقة والمظلات بالاستعداد القتالي لحماية الأمن القومي المصري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية