الصحة : 61 شهيدا و363 إصابة خلال يوم في قطاع غزة

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، ان 61 شهيدا، منهم 2 شهداء انتشال، و363 إصابة وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

واشارت الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,430 شهيدًا 153,213 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,921 شهيدًا و 41,172 إصابة.

كما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 35 شهيدًا و 304 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,778 شهيدًا وأكثر من 12,894 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 5 حالات وفاة، من بينهم 2طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 217 حالة وفاة، من ضمنهم 100 طفلًا.