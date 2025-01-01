سنحتل آخر معقلين لها في قطاع غزة..نتنياهو: إذا القت حماس السلاح ستنتهي الحرب غدا

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان هدفنا ليس احتلال غزة ولكن تحريرها.

واضاف ان الحرب يمكن أن تنتهي غدا إذا ألقت حماس سلاحها.

وقال "هدفنا نزع سلاح حماس وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية لا تقودها حماس أو السلطة الفلسطينية في غزة".

واكد " لا نريد أن نرى في غزة حماس ولا السلطة الفلسطينية بل إدارة مدنية مسالمة"

وقال "بما أن حماس رفضت نزع سلاحها فليس لدى إسرائيل إلا أن تكمل المهمة وسياستنا خلال الحرب هي منع الأزمة الإنسانية وقد أدخلنا إلى غزة 2 مليون طن من المعونات منذ بدء الحرب".

وتابع" لا خيار أمام إسرائيل سوى إكمال المهمة والقضاء على حماس في ضوء رفض الحركة إلقاء السلاح".

واضاف "خلال الأشهر الأخيرة حماس قامت بنهب المساعدات وتسببت في الأزمة".

واكد ان الأمم المتحدة كانت ترفض توزيع المساعدات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال"كل ما نقوم به يمنع المجاعة ولكنه لا يمنع الحملة العالمية من الأكاذيب ضدنا وهدف الخطط الهجومية الجديدة في غزة هو القضاء على المعقلين الباقيين لحماس".

واشار إلى أن الهدف من هذا المؤتمر الصحفي هو تفنيد الأكاذيب التي تصاغ ضدنا عبر العالم.

وتابع" اليوم الدولة اليهودية يتم تهميشها والإعلام الدولي يتناقل ما تنشره حماس من أكاذيب وحماس تجوع رهائننا في غزة بشكل متعمد".

واضاف ان حماس تنشر صورا مفبركة بشأن غزة وأفكر برفع دعوى على صحيفة نيويورك تايمز لنشرها صورا مزيفة بشأن غزة".