السيطرة على غزة وتوزيع مساعدات انسانية..اسرائيل تقرر تجنيد نحو نصف مليون جندي احتياط

الأحد 10 أغسطس 2025 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة قررت منح وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صلاحية استدعاء حتى 430 ألف جندي من قوات الاحتياط، وذلك حتى تاريخ 30 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات لتوسيع نطاق العدوان الإسرائيلي على غزة.

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد العمليات العسكرية والحاجة لتعزيز القدرات القتالية للجيش الإسرائيلي.

وأيدت المستشارة القضائية للحكومة موقف نتنياهو وقالت: "لا يوجد خيار سوى الاستمرار في تعبئة جنود الجيش.

واضافت "يثير المقترح صعوبات قانونية وجماهيرية جسيمة. فالعبء على من يخدمون يتراكم منذ عام وعشرة أشهر، وفي ظل الوضع الأمني الراهن، لا خيار أمامنا سوى الاستمرار في تجنيد الجنود".

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإن "الجيش سوف يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان".

