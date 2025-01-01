  1. الرئيسية
الأحد 10 أغسطس 2025 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : مستعدون للعودة للمفاوضات إذا تراجعت إسرائيل عن قراراتها



غزة / سما/

 بعثت حركة حماس برسالة اليوم اللاحد، أكدت استعدادها لمواصلة المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها.

ومن المحتمل بحسب صحيفة الشرق الاوسط السعودية عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة بين الوسطاء ووفد حماس، لكن هذا يعتمد على احتمال تراجع إسرائيل عن قراراتها وتحديدا قرار احتلال قطاع غزة.

بدوره، قال القيادي في حماس أسامة حمدان "ان جهود الوسطاء مستمرة ولم نبلغ بأي مستجدات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار".

واضاف " هدفنا الأساسي وقف العدوان وفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وأكد حمدان "ان سلاح المقاومة حق مشروع والمقاومة ستظل قائمة حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

