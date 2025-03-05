  1. الرئيسية
القاهرة : وزير الدفاع يطالب قوات الصاعقة والمظلات بالاستعداد القتالي لحماية الأمن القومي المصري

الأحد 10 أغسطس 2025 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة : وزير الدفاع يطالب قوات الصاعقة والمظلات بالاستعداد القتالي لحماية الأمن القومي المصري



وكالات / سما/

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة، وطالبهم بالحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

وقال المتحدث العسكري المصري في بيان الأحد، إن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين والاستعداد القتالي لرجال القوات المسلحة ودورها في حماية الأمن القومي المصري.

وخلال اللقاء، أكد الفريق أول عبد المجيد صقر، أهمية الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني بالتدريب المستمر والحفاظ على الروح المعنوية العالية لتظل القوات المسلحة دائما درعا قويا للوطن وحصنا منيعا لشعب مصر.

ووفق المتحدث، أثنى صقر على الانضباط الذاتي لرجال القوات المسلحة وحرصهم على بذل الغالي والنفيس للحفاظ على مقدرات شعب مصر العظيم، كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة معرضا لأحدث الأسلحة والمعدات لقوات الصاعقة.
وذكر المتحدث أن اللواء أركان حرب عبد القادر عمارة حبيب، قائد قوات الصاعقة، ألقى كلمة أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليلا ونهارا للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشيرا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها بما يؤهلهم لأداء واجباتهم بكفاءة واقتدار في إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

