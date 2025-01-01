  1. الرئيسية
الصحة : 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة

الأحد 10 أغسطس 2025 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

اعلنت وزارة الحصة بغزة انه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 217 شهيدًا، من بينهم 100 طفل.

بدوره، قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن هناك خطة محكمة تستخدم الجوع كسلاح في هذه الحرب، مؤكدا أن حجم الدمار في غزة كبير جدا ويصل إلى مستويات كارثية.

وأضاف أن جميع الطواقم الطبية تتعرض باستمرار للاعتداء، مما يعوق قدرتهم على تقديم الإسعافات اللازمة، ويؤدي إلى عدم إمكانية إنقاذ عدد كبير من المصابين في ظل الظروف الصعبة.

