غزة تودّع اللاعبين "الحواجري والمقاطعة".. وارتفاع حصيلة شهداء كرة القدم إلى 325

غزة /سما/

ودّعت الأسرة الرياضية الفلسطينية ، اثنين من أبنائها، بعد ارتقاء لاعب نادي خدمات النصيرات معاذ علاء الحواجري أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في منطقة النصيرات، وسط قطاع غزة، واستشهاد لاعب اتحاد دير البلح، نصر الله المقاطعة جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال اتحاد كرة القدم، إن المقاطعة يعد من اللاعبين البارزين في الملاعب الغزية، حيث لعب لجمعية الصلاح وعدد من الأندية الأخرى. فيما عُرف الحواجري بعطائه داخل صفوف خدمات النصيرات وحضوره المميز على المستطيل الأخضر. وبرحيلهما، تفقد الرياضة الفلسطينية اسمين لطالما شكّلا جزءاً من نسيجها الإنساني والرياضي.

وأضاف: مع هذه الخسارة المؤلمة، ارتفع عدد شهداء أسرة كرة القدم الفلسطينية منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 325 شهيداً، يشملون لاعبين، مدربين، إداريين، حكّاماً، وأعضاء مجالس إدارات الأندية، في مشهد يعكس حجم الاستهداف الممنهج للرياضة الفلسطينية وأركانها.