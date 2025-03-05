  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

غزة تودّع اللاعبين "الحواجري والمقاطعة".. وارتفاع حصيلة شهداء كرة القدم إلى 325

الأحد 10 أغسطس 2025 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تودّع اللاعبين "الحواجري والمقاطعة".. وارتفاع حصيلة شهداء كرة القدم إلى 325



غزة /سما/

ودّعت الأسرة الرياضية الفلسطينية ، اثنين من أبنائها، بعد ارتقاء لاعب نادي خدمات النصيرات معاذ علاء الحواجري أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في منطقة النصيرات، وسط قطاع غزة، واستشهاد لاعب اتحاد دير البلح، نصر الله المقاطعة جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال اتحاد كرة القدم، إن المقاطعة يعد من اللاعبين البارزين في الملاعب الغزية، حيث لعب لجمعية الصلاح وعدد من الأندية الأخرى. فيما عُرف الحواجري بعطائه داخل صفوف خدمات النصيرات وحضوره المميز على المستطيل الأخضر. وبرحيلهما، تفقد الرياضة الفلسطينية اسمين لطالما شكّلا جزءاً من نسيجها الإنساني والرياضي.

وأضاف: مع هذه الخسارة المؤلمة، ارتفع عدد شهداء أسرة كرة القدم الفلسطينية منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 325 شهيداً، يشملون لاعبين، مدربين، إداريين، حكّاماً، وأعضاء مجالس إدارات الأندية، في مشهد يعكس حجم الاستهداف الممنهج للرياضة الفلسطينية وأركانها.

الأكثر قراءة اليوم

حماس والمقاومة المسلحة بعد 7 أكتوبر – إلى أين؟ د.احمد يوسف

"أخبرونا كيف مات؟".. صلاح يشعل مواقع التواصل بتعليقه على وفاة "بيليه فلسطين" في قصف إسرائيلي

الجيش المصري يصيب عصبا حساسا في "إسرائيل".. تصريحات مسؤول ترعب الإسرائيليين

"محاولاتها يائسة".. مصر تضع خطا أحمر لـ"إسرائيل" في غزة

مسؤولون بجيش الاحتلال الإسرائيلي: حرب غزة تحولت لعربة تغوص في الرمال

مصادر اسرائيلية : ترامب يضغط لمنع احتلال قطاع غزة وفتح قناة تفاوض جديدة

قناة عبرية: ضغط واتصالات مكثفة على حماس وتل أبيب للعودة إلى طاولة المفاوضات

الأخبار الرئيسية

الكشف عن خطة اسرائيل لإعادة "تشكيل"مخيمات الضفة وتحويلها الى احياء سكنية صغيرة

مصادر اسرائيلية : ترامب يضغط لمنع احتلال قطاع غزة وفتح قناة تفاوض جديدة

عشرات الشهداء والجرحى وارتفاع عدد ضحايا الجوع في قطاع غزة

20250305123817reup-2025-03-05t123631z_1142377120_rc2z6da24alx_rtrmadp_3_israel-army-military-chief.h-730x438-1-730x438

مسؤولون بجيش الاحتلال الإسرائيلي: حرب غزة تحولت لعربة تغوص في الرمال

6897bfe04c59b712572e92a2

ماذا وراء خطة نتنياهو بشأن غزة التي "لا ترضي أحدا"؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية