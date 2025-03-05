صندوق مساعدات جوية يقتل طفلا ويصيب آخرين في غزة (صور وفيديو)

غزة/سما/

استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون، السبت، جراء سقوط صناديق مساعدات أُلقيت عبر إنزال جوي في منطقة غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في رابع حادثة من نوعها خلال أيام.

وأفاد مصدر طبي بأن الطفل مهند عيد (14 عاما) فارق الحياة بعد أن سقط عليه أحد صناديق المساعدات في منطقة “تلة النويري”، ونُقل جثمانه إلى “مستشفى العودة”، بينما أُصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، دون تحديد حصيلتهم.

وتعد هذه الحادثة الرابعة منذ بدء عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في 16 يوليو/تموز الماضي، والتي تنفذها عدة دول وسط مجاعة يفرضها الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتواجه آلية الإسقاط الجوي انتقادات فلسطينية ودولية بدعوى عدم جدواها مقارنة بالنقل البري، فضلا عن تسببها بخسائر في الأرواح والممتلكات.

وفجر السبت، توفي الشاب آدم الشرباصي متأثرا بإصابته جراء سقوط صندوق عليه، الجمعة، بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

كما استشهد الممرض عدي ناهض القرعان (33 عاما)، الإثنين الماضي، إثر سقوط صندوق مساعدات على خيمته في الزوايدة وسط القطاع، فيما لقي الطفل سعيد كمال أبو يونس (11 عاما) مصرعه، الأربعاء، في خان يونس جنوب القطاع بالسبب نفسه.