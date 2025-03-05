جنيف: الآلاف ينددون بسياسة التجويع الإسرائيلية في غزة

جنيف/سما/

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة جنيف السويسرية، السبت، احتجاجا على سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتجمع المحتجون في “الحديقة الإنكليزية”، ونظموا اعتصاما على الشارع الرئيسي المقابل للحديقة للتعبير عن رفضهم للتجويع وحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وتحولت المظاهرة إلى مسيرة جابت أحياء جنيف لساعات طويلة حاملين الأعلام الفلسطينية، ومرددين هتافات مناهضة لإسرائيل وداعمة لفلسطين باللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية.

كما قرع المشاركون على الأواني الفارغة، في إشارة إلى التجويع والوفيات بسبب الجوع في غزة.

وخلال المظاهرة، دعا المحتجون إلى مقاطعة تل أبيب، وانتقدوا الحكومة السويسرية “لتعاونها مع إسرائيل”.

و قالت المواطنة البريطانية ميريا برونو التي شاركت في المظاهرة: “المجاعة في غزة مروعة تمامًا وللناس حق العيش بسلام”.

وأشارت إلى أن أطفال غزة يعيشون حالة يأس ويتم قتلهم، قائلة: “الأطفال اليوم يموتون جوعًا”.

أما المواطن السويسري نيكليس الذي يشارك في المظاهرة دعمًا لفلسطين، فاعتبر ما يحدث في غزة “كارثة وإبادة جماعية منظمة”، وأوضح أنه جاء لدعم الفلسطينيين الذين يعانون يوميًا.

وتتكرر الوفيات، خاصة بين الأطفال والرضع، بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والتجويع الممنهج، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية ونقص الغذاء والدواء.

وتفاقم التجويع في غزة وارتفعت حصيلة وفيات سوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 212 فلسطينيا، بينهم 98 طفلا، وفق إحصائية نشرتها وزارة الصحة السبت.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.