  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منذ فجر السبت: 50 شهيدا بنيران وغارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

الأحد 10 أغسطس 2025 01:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منذ فجر السبت: 50 شهيدا بنيران وغارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة



غزة/سما/

 أعلنت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة منذ فجر السبت إلى 51 شهيدا، منهم 38  شهيدا من منتظري المساعدات.

وأفاد مصادر محلية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة 40 آخرين، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء انتظارهم وصول "مساعدات" شمال غرب القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

واستشهد شاب بنيران الاحتلال جنوب مدينة خان يونس، جنوب القطاع. واستشهد شابان بقصف للاحتلال على شرق غزة.

وفي وقت سابق، استشهد خمسة مواطنين برصاص الاحتلال أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات بمدينة رفح جنوب القطاع.

كما أفاد مستشفى العودة، باستشهاد 6 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 8 آخرين، جراء استهداف الاحتلال لتجمع مواطنين قرب نقطة توزيع مساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة، وسط القطاع.

كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون بقصف الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع. واستشهد مواطنان بنيران الاحتلال أثناء انتظارهما المساعدات جنوب خان يونس.

وفتحت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها تجاه ساحل منطقة "تلة النويري" غرب المحافظة الوسطى، كما أطلقت مدفعية الاحتلال عددا من القذائف تجاه شمال غرب مدينة خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و850 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

الأكثر قراءة اليوم

لماذا يدعم ترمب قرار إسرائيل بالاحتلال الكامل لقطاع غزة؟

الجيش الاسرائيلي يستدعي فرقتين من الاحتياط بعد قرار الكابينت احتلال قطاع غزة كاملاً..

رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الموساد ينضمان لمعارضي خطة احتلال غزة

صحيفة عبرية: كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة

حماس والمقاومة المسلحة بعد 7 أكتوبر – إلى أين؟ د.احمد يوسف

نتنياهو يهدد صحيفة نيويورك تايمز بدعوى قضائية بسبب تغطيتها المنحازة للحرب في غزة

"محاولاتها يائسة".. مصر تضع خطا أحمر لـ"إسرائيل" في غزة

الأخبار الرئيسية

20250305123817reup-2025-03-05t123631z_1142377120_rc2z6da24alx_rtrmadp_3_israel-army-military-chief.h-730x438-1-730x438

مسؤولون بجيش الاحتلال الإسرائيلي: حرب غزة تحولت لعربة تغوص في الرمال

6897bfe04c59b712572e92a2

ماذا وراء خطة نتنياهو بشأن غزة التي "لا ترضي أحدا"؟

6897b9c942360465db331d12

"قتلت 10% من سكان غزة".. تقرير عالمي عن تفوق إسرائيل على النازيين في قتل المدنيين

6897a46a4c59b7553f57c9a1

سموتريتش يشن هجوما عنيفا على نتنياهو ويتهمه بـ"الاستسلام وخيانة أهداف الحرب"

68975fc24c59b7550f5b1400

"يديعوت أحرونوت": قرار الكابنيت الإسرائيلي لا يعني التوجه لاحتلال قطاع غزة بالكامل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية