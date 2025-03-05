الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عنصر من "حزب الله" كان يجمع معلومات استخباراتية

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، قتل عنصر من "حزب الله" اللبناني كان يجمع معلومات استخباراتية عن قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة عيناتا بجنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر قناته على "تلغرام": "قامت قوات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، باستهداف وتحييد مخرب من منظمة حزب الله الإرهابية، عمل في جمع معلومات استخبارية عن قوات جيش الدفاع في منطقة عيناتا بجنوب لبنان".

وأضاف أدرعي: "تشكل هذه الأعمال خرقًا واضحًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي يواصل اتخاذ الإجراءات الحاسمة لإزالة أي تهديد يستهدف أمن دولة إسرائيل".

وفي وقت سابق يوم السبت، استشهد شخص جراء غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة عيناثا جنوب لبنان.

وقالت مصادر صحفية إن طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت بـ5 صواريخ على بلدة عيناثا جنوب لبنان، مستهدفة سيارة ما أدى إلى استشهاد شخص بحصيلة أولية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء يوم الجمعة، اغتيال مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله اللبناني.

وقال المتحدث باسم الجيش إن طائرة تابعة لسلاح الجو قامت في وقت سابق من الجمعة باستهداف وتصفية محمد حمزة شحادة مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" في منطقة عدلون جنوب لبنان.