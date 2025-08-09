  1. الرئيسية
سموتريتش يشن هجوما عنيفا على نتنياهو ويتهمه بـ"الاستسلام وخيانة أهداف الحرب"

الأحد 10 أغسطس 2025 01:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يشن هجوما عنيفا على نتنياهو ويتهمه بـ"الاستسلام وخيانة أهداف الحرب"



القدس المحتلة/سما/

في تصريحات لاذعة تكشف عمق الانقسام داخل أعلى هيئات صنع القرار في إسرائيل، شن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش هجوما غير مسبوق على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


واتهم سموتريتش نتنياهو بـ"الضعف" و"العجز عن تحقيق النصر" في حرب غزة، ووصف قرارات الكابينيت الحربي الأخيرة بشأن احتلال قطاع غزة بأنها "عملية بلا هدف".

وأعلن وزير المالية رفضه الوقوف خلف القرارات الأخيرة، وقال:  "للمرة الأولى منذ بداية الحرب.. لا أستطيع دعم قرار الكابينيت. نتنياهو استسلم للضعف والعاطفة، ولن يتمكن من حسم أمر حماس".

وشدد سموتريتش على أن "إرسال الجنود لتنفيذ عمليات عسكرية أقرها الكابينيت بلا هدف حاسم هو أمر غير أخلاقي".

وكشف أن الهدف الحقيقي للعملية العسكرية الجديدة ليس تحقيق النصر، بل "ممارسة الضغط على حماس من أجل تحقيق صفقة تبادل أسرى جزئية"، وهاجم نتنياهو بقوله: "فقدت الثقة في أن رئيس الحكومة قادر أو حتى يريد قيادة الجيش نحو الانتصار! المهمة في غزة لم تنتهِ، وأهداف الحرب لم تتحقق".

وطالب سموتريتش بـ"خطوة حاسمة" تنهي الحرب بإحدى طريقتين، "أما استسلام حماس الكامل وإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة، أو هزيمة المنظمة عسكريا وتدميرها بالكامل ثم ضم أجزاء كبيرة من غزة وفتح باب الهجرة الطوعية للسكان".

وأضاف: "يجب الاستمرار في الحرب حتى لو كانت الأثمان باهظة ويجب أن تتخذ الحكومة قرار الحسم، دفعنا أثمانا باهظة لكننا حققنا الكثير من الإنجازات. وإذا منحنا حماس هدنة مؤقتة فهذا سيسمح لها بإعادة بناء نفسها".

