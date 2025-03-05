أردوغان لعباس: السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة غير مقبولة وتركيا تواصل مساعيها لوقف إطلاق النار

أنقرة/سما/

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تناولت آخر تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والمستجدات السياسية المتصلة بالأزمة.



وأكدت الرئاسة التركية أن أردوغان شدد خلال الاتصال على أن قرار إسرائيل بفرض "السيطرة العسكرية الكاملة" على غزة يعد أمرا غير مقبول، مشيرا إلى أن تركيا تكثف جهودها الدبلوماسية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء معاناة المدنيين.

كما أشار أردوغان إلى أهمية التصريحات الصادرة مؤخرا عن فرنسا والمملكة المتحدة وكندا بشأن احتمال اعترافها بدولة فلسطين، معتبرا أن الانتقادات الغربية لإسرائيل في تزايد، وهو ما يعكس تحولا في المواقف الدولية تجاه العدوان.

وأكد الرئيس التركي مجددا موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني، قائلا إن تركيا ستظل إلى جانب فلسطين، وستواصل العمل من أجل السلام والهدوء الدائمين في المنطقة.