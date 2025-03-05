  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوليانسكي: لأسباب غير واضحة رئاسة مجلس الأمن ماطلت وأجلت الاجتماع بشأن غزة ليوم الأحد

الأحد 10 أغسطس 2025 01:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوليانسكي: لأسباب غير واضحة رئاسة مجلس الأمن ماطلت وأجلت الاجتماع بشأن غزة ليوم الأحد



موسكو/سما/

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن بعثة بنما التي تتولى رئاسة مجلس الأمن، ماطلت وأجلت الاجتماع بشأن غزة إلى يوم الأحد لأسباب غير واضحة.


وكان بولياسنكي قد أكد أمس الجمعة، أن "العديد من البعثات بما في ذلك الروسية، حاولت عقد جلسة المجلس يوم الجمعة نظرا لخطورة القضية، ولكن لم ينجح ذلك".

واليوم السبت، قال: "قرر البنميون لأسباب غير واضحة تماما، المماطلة وأجلوا الاجتماع بشأن تصرفات إسرائيل في غزة إلى الساعة 10:00 بتوقيت نيويورك (17:00 بتوقيت موسكو) يوم الأحد 10 أغسطس".

ويوم أمس الجمعة، أفادت بعثة باكستان لدى الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا بشأن خطط إسرائيل المتعلقة بالسيطرة على قطاع غزة، الساعة 22:00 بتوقيت موسكو يوم السبت.

وكان مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور قد أكد أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يعقد جلسة طارئة يوم الجمعة أو السبت بعد قرار إسرائيل السيطرة على غزة.

وأضاف: "سنرفع رسالة لمجلس الأمن لتذكيره بمسؤولياته بالتعامل الفوري مع قرار الاحتلال.. وهناك دول تعد طلبا لمجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ في أقرب وقت ممكن".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي، الذي امتد نحو 10 ساعات؛ إذ استمر منذ مساء أمس الخميس، وحتى فجر اليوم الجمعة.

وفي ختام المشاورات، خول الكابينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتية للجيش، بالسيطرة على كامل أراضي قطاع غزة لضمان محيط أمني، تمهيدا لنقلها إلى سيطرة "حكومة مدنية جديدة".

في المقابل، شدد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين، عقب القرار على أن "حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكما بالاختفاء على الأموات".

الأكثر قراءة اليوم

لماذا يدعم ترمب قرار إسرائيل بالاحتلال الكامل لقطاع غزة؟

الجيش الاسرائيلي يستدعي فرقتين من الاحتياط بعد قرار الكابينت احتلال قطاع غزة كاملاً..

رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الموساد ينضمان لمعارضي خطة احتلال غزة

صحيفة عبرية: كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة

حماس والمقاومة المسلحة بعد 7 أكتوبر – إلى أين؟ د.احمد يوسف

نتنياهو يهدد صحيفة نيويورك تايمز بدعوى قضائية بسبب تغطيتها المنحازة للحرب في غزة

"محاولاتها يائسة".. مصر تضع خطا أحمر لـ"إسرائيل" في غزة

الأخبار الرئيسية

20250305123817reup-2025-03-05t123631z_1142377120_rc2z6da24alx_rtrmadp_3_israel-army-military-chief.h-730x438-1-730x438

مسؤولون بجيش الاحتلال الإسرائيلي: حرب غزة تحولت لعربة تغوص في الرمال

6897bfe04c59b712572e92a2

ماذا وراء خطة نتنياهو بشأن غزة التي "لا ترضي أحدا"؟

6897b9c942360465db331d12

"قتلت 10% من سكان غزة".. تقرير عالمي عن تفوق إسرائيل على النازيين في قتل المدنيين

6897a46a4c59b7553f57c9a1

سموتريتش يشن هجوما عنيفا على نتنياهو ويتهمه بـ"الاستسلام وخيانة أهداف الحرب"

68975fc24c59b7550f5b1400

"يديعوت أحرونوت": قرار الكابنيت الإسرائيلي لا يعني التوجه لاحتلال قطاع غزة بالكامل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية