بوليانسكي: لأسباب غير واضحة رئاسة مجلس الأمن ماطلت وأجلت الاجتماع بشأن غزة ليوم الأحد

موسكو/سما/

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن بعثة بنما التي تتولى رئاسة مجلس الأمن، ماطلت وأجلت الاجتماع بشأن غزة إلى يوم الأحد لأسباب غير واضحة.



وكان بولياسنكي قد أكد أمس الجمعة، أن "العديد من البعثات بما في ذلك الروسية، حاولت عقد جلسة المجلس يوم الجمعة نظرا لخطورة القضية، ولكن لم ينجح ذلك".

واليوم السبت، قال: "قرر البنميون لأسباب غير واضحة تماما، المماطلة وأجلوا الاجتماع بشأن تصرفات إسرائيل في غزة إلى الساعة 10:00 بتوقيت نيويورك (17:00 بتوقيت موسكو) يوم الأحد 10 أغسطس".

ويوم أمس الجمعة، أفادت بعثة باكستان لدى الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا بشأن خطط إسرائيل المتعلقة بالسيطرة على قطاع غزة، الساعة 22:00 بتوقيت موسكو يوم السبت.

وكان مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور قد أكد أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يعقد جلسة طارئة يوم الجمعة أو السبت بعد قرار إسرائيل السيطرة على غزة.

وأضاف: "سنرفع رسالة لمجلس الأمن لتذكيره بمسؤولياته بالتعامل الفوري مع قرار الاحتلال.. وهناك دول تعد طلبا لمجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ في أقرب وقت ممكن".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي، الذي امتد نحو 10 ساعات؛ إذ استمر منذ مساء أمس الخميس، وحتى فجر اليوم الجمعة.

وفي ختام المشاورات، خول الكابينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتية للجيش، بالسيطرة على كامل أراضي قطاع غزة لضمان محيط أمني، تمهيدا لنقلها إلى سيطرة "حكومة مدنية جديدة".

في المقابل، شدد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين، عقب القرار على أن "حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكما بالاختفاء على الأموات".