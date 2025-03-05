  1. الرئيسية
"القناة 12" العبرية: القضاء على اثنين من أبناء أخ المسؤول الكبير في حماس خليل الحية

الأحد 10 أغسطس 2025 01:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"القناة 12" العبرية: القضاء على اثنين من أبناء أخ المسؤول الكبير في حماس خليل الحية



القدس المحتلة/سما/

قالت "القناة 12" العبرية، مساء السبت، إن الجيش الإسرائيلي تمكن من القضاء على اثنين من أبناء أخ زعيم حماس في قطاع غزة والمسؤول عن المفاوضات مع إسرائيل.

 

وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن مصادر محلية، أن الجيش قتل معاذ الحية وأيمن الحية ابنا شقيق خليل الحية في قصف إسرائيلي بقطاع غزة.

وذكر المصدر ذاته أن معاذ وأيمن ابنا عبد السلام الحية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد هدد باغتيال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية والقيادي في "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة عز الدين الحداد.

وقال كاتس في بيان أصدره مكتبه في يونيو إن الحداد في غزة، وخليل الحية في الخارج من أبرز المستهدفين على قوائم الاغتيال، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.

ويشغل الحية منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس منذ أغسطس عام 2024، كما يشغل حاليا عضو المجلس القيادي للحركة ويقيم حاليا خارج الأراضي الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة عزة غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

