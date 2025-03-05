رد لبناني رسمي ناري على تصريحات مستشار خامنئي عن استنساخ تجربة الجولاني بلبنان وسلاح حزب الله

بيروت/سما/

أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية مساء السبت، بيانا ردت على تصريحات أدلى بها علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني أعلن من خلالها معارضة طهران نزع سلاح المقاومة في لبنان.



وشجبت وزارة الخارجية "التصريحات الصادرة عن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أنها تشكل تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية.

وقالت في بيان: "ليس هذا التدخل الأول من نوعه، إذ دأب بعض المسؤولين الإيرانيين الرفيعين على التمادي في إطلاق مواقف مشبوهة على قرارات داخلية لبنانية لا تعني الجمهورية الإسلامية بشيء".

وأضافت الوزارة أن هذه الممارسات المرفوضة لن تقبل بها الدولة اللبنانية تحت أي ظرف ولن تسمح لأي طرف خارجي صديقا كان أم عدوا، بأن يتحدث باسم شعبها أو أن يدّعي حق الوصاية على قراراتها السيادية.

وذكرت الخارجية اللبنانية في بيانها، أنه من الأجدر للقيادة في بإيران أن تلتفت إلى قضايا شعبها وتركز على تأمين احتياجاته وتطلعاته، بدل التدخل في أمور لا تخصها.

وشددت على أن مستقبل لبنان وسياساته ونظامه السياسي هي قرارات يتخذها اللبنانيون وحدهم عبر مؤسساتهم الدستورية الديموقراطية، بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات أو ضغوط أو تطاول.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة اللبنانية ستبقى ثابتة في الدفاع عن سيادتها وسترد بما تقتضيه الأعراف على أي محاولة للنيل من هيبة قراراتها أو التحريض عليها.

مطلب أمريكي وإسرائيلي

في وقت سابق، أكد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أن طهران تعارض قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله.

وقال ولايتي، في مقابلة مع وكالة "تسنيم"، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض بالتأكيد نزع سلاح حزب الله لأنها ساعدت على الدوام الشعب اللبناني والمقاومة، وما زالت تفعل ذلك".

ولفت إلى أنها ليست هذه المرة الأولى التي يطرح فيها البعض في لبنان مسألة نزع سلاح حزب الله، وكما لم تفلح هذه المخططات المعادية للبنان في السابق، فإنها هذه المرة أيضا لن تصل إلى نتيجة والمقاومة ستصمد في وجه هذه المؤامرات.

وأضاف ولايتي: "في الوقت الذي كانت فيه المقاومة تملك إمكانيات وقوة أقل أفشلت مثل هذه المخططات، فكيف اليوم وهي تملك دعما شعبيا أقوى وإمكانيات أكبر.. هذه الطروحات لن تثمر شيئا".

وأوضح أن المقاومة في لبنان تحظى بقبول ودعم جميع اللبنانيين من مسيحيين وشيعة وسنة وغيرهم، ومبينا أن المقاومة تمثل كرامة لبنان وحياة وأمن لبنان مرتبطان بها.

وأفاد بأن الشعب اللبناني لم ينس أنه في زمن غياب المقاومة وتحديدا في عام 1982، تقدمت إسرائيل حتى جنوب بيروت ومنطقة الضاحية، لكنها اضطرت في النهاية إلى التراجع بفعل مقاومة حزب الله.

وذكر ولايتي خلال المقابلة: "من حق الشعب اللبناني وشعوب المنطقة أن يتساءلوا: هل لدى الحكومة اللبنانية أي هاجس بشأن حماية الوطن والشعب حتى تطرح مثل هذه المشاريع؟ إذا تخلى حزب الله عن سلاحه، فمن سيدافع عن أرواح وممتلكات وأعراض اللبنانيين؟ ألم تكن تجارب الماضي كافية لتكون عبرة لبعض السياسيين في هذا البلد؟".

وشدد على أن "ما يجري في لبنان هو فقط برغبة أمريكا وإسرائيل، مضيفاً أن هذين الطرفين يظنان أنهما يستطيعان في لبنان تكرار تجربة "جولاني" آخر، لكن هذا الحلم لن يتحقق، ولبنان، كما كان دائما، سيواصل الصمود".

وصرح ولايتي بأنه "على الرغم من الدعاية والحرب النفسية التي يشنها العدو، فإن المقاومة اليوم أصبحت أكثر تماسكا وقوة من أي وقت مضى، وستتصدى للمشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة".

وأكد أن إيران هي محور جبهة المقاومة وتعلن دعمها للمقاومة بكل وضوح وشجاعة، وسيرى الجميع قريبا أن المستقبل في هذه المنطقة سيكون لشعوبها ولخيار المقاومة، رغم كل المؤامرات.