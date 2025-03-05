مستشار خامنئي: لن يكون هناك "جولاني آخر" في لبنان ونعارض نزع سلاح "حزب الله"

طهران/سما/

أعلن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي على أن طهران تعارض نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، مشددا على أنه لن يكون هناك "جولاني آخر" في لبنان.



وقال ولايتي إن "ما يجري في لبنان هو فقط برغبة أمريكا وإسرائيل، مضيفاً أن هذين الطرفين يظنان أنهما يستطيعان في لبنان تكرار تجربة "جولاني" آخر، لكن هذا الحلم لن يتحقق، ولبنان، كما كان دائما، سيواصل الصمود".



وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض حتما نزع سلاح "حزب الله"، لأنها لطالما دعمت شعب لبنان ومقاومته، ولا تزال تواصل هذا الدعم حتى الآن".

وأشار إلى أن "القرار السياسي الذي تتبناه بعض الأطراف في الحكومة اللبنانية لنزع سلاح "حزب الله" بضغط من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مشددا على أن هذه "ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها مثل هذه الأفكار في لبنان، لكنها، كما فشلت سابقا، ستفشل هذه المرة أيضا، وأن المقاومة ستصمد في مواجهة هذه المؤامرات".

وشدد ولايتي على أنه في الماضي، حين كانت المقاومة تملك إمكانيات وقدرات أقل، أفشلت هذه المخططات، واليوم، مع ما تتمتع به من دعم شعبي أكبر وإمكانات أوفر، فإنها، بإذن الله، لن تسمح لهذه المشاريع بأن تتحقق.

وكان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، قد أعلن الخميس الماضي بعد انتهاء جلسة الحكومة التي كانت مخصصة لبحث ملف "حصر السلاح بيد الدولة، أن مجلس الوزراء وافق على بنود الاتفاقية التي اقترحتها الولايات المتحدة لنزع سلاح "حزب الله".