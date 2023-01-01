20 شهيداً في قطاع غزة منذ الفجر

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء السبت، باستشهاد 20 مواطنا جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 14 من المُجوعين وطالبي المساعدات.

وفي أحدث الغارات، استُشهد 3 مواطنين مساء اليوم السبت، بعد استهداف ٣ن طيران الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد 3 مواطنين بينهم امرأة وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة بئر 19 بالمواصي غرب مدينة خان يونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية 3 مبانٍ سكنية تعود لعائلات رجب وحنونة وأبو عاصي في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما استُشهد، مساء اليوم السبت، 5 مواطنين وأصيب آخرون من طالبي المساعدات في قطاع غزة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي، بوصول 5 شهداء على الأقل وعدد من المصابين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات الأميركية شمال رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف طائرة مسيرة للاحتلال على خيمة نازحين في منطقة بئر 19 غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، اليوم السبت، باستشهاد تسعة مواطنين بينهم 8 من طالبي المساعدات جنوب ووسط قطاع غزة.

وقالت إن 6 مواطنين استُشهدوا بينهم طفل، وأصيب 8 آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وفي جنوب قطاع غزة، استُشهدت امرأة بقصف الاحتلال شقة سكنية قرب المحكمة الشرعية غرب مدينة خان يونس.

وأضافت المصادر، أن "فلسطينيين اثنين أحدهما امرأة استُشهدا جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على طالبي المساعدات في محيط مركز التوزيع الأميركي في شارع الطينة جنوب خان يونس.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها تجاه ساحل منطقة "تلة النويري" غرب المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عددا من القذائف تجاه محيط "سجن أصداء" شمال غرب مدينة خان يونس.

كما استشهد ثلاثة مواطنين بينهم امرأة، اليوم السبت، في قصف الاحتلال شقة غرب خان يونس، وإطلاق النار على طالبي المساعدات شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب المواطنين "المجوعين" قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد امرأة وشاب.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت شقة سكنية غرب مدينة خان يونس ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61,639، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الصحة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 152,850، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 39 شهيدا منهم شهيد انتُشل جثمانه، و419 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 9,862 شهيدا، و40,809 مصابين.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 21 شهيدا، والإصابات 341، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,743، والإصابات إلى 12,590.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 11 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 212 شهيدا، من بينهم 98 طفلا.