يويفا ينعى “بيليه فلسطين” الذي قتلته "إسرائيل"

غزة/سما/

نعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لاعب المنتخب الفلسطيني السابق سليمان العبيد، الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ووصفه بـ”بيليه فلسطين”.

وقال حساب “يويفا” الرسمي على منصة “إكس”، مساء الجمعة: “وداعًا سليمان العبيد، بيليه فلسطين”.

واعتبر الحساب العبيد “موهبة منحت الأمل لعدد لا يُحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات”.

وقتل الجيش الإسرائيلي سليمان العبيد (41 عامًا)، الأربعاء الماضي، إثر استهدافه منتظري مساعدات جنوبي غزة.

وكان العبيد لاعبًا بارزًا في المنتخب الفلسطيني، وخاض معه 24 مباراة دولية، وسجّل هدفين، أشهرهما الهدف في مرمى المنتخب اليمني من كرة مقصّية خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

ومثّل اللاعب الراحل أندية خدمات الشاطئ، الذي بدأ فيه مسيرته الكروية، ومركز شباب الأمعري في الضفة الغربية، ونادي غزة الرياضي، وسجّل أكثر من 100 هدف خلال مشواره، ما جعله أبرز نجوم الكرة الفلسطينية.

ونال العبيد لقب “بيليه الفلسطيني” تقديرًا لموهبته الكبيرة، في إشارة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية الذي يُعد من أعظم اللاعبين في التاريخ.