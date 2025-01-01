وزير الخارجية التركي: سنفشل مع مصر أي سيناريوهات لتهجير الفلسطينيين

القاهرة/سما/

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه بحث مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، التطورات في غزة، وإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار، مؤكدا رفض خطط إسرائيل الجديدة في غزة.

وأضاف فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عقب جلسة مباحثات في القاهرة السبت، أن مصر وقطر والولايات المتحدة تبذل جهودا لوقف الحرب لكن تحاول إسرائيل تعطيل هذه المساعي.



ووصف الوزير التركي موقف إسرائيل بـ"الفاشي"، قائلا إنها تدير سياستها بمرجعية أصولية، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه السياسات الإسرائيلية وتحقيق العدالة والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى وجود رأي عام عالمي بات يشكل ضغطا على الحكومات في مختلف أنحاء العالم، كما نوه إلى زيادة عدد الدول التي تعترف بفلسطين، "وهو ما يعكس زيادة الوعي لعالم بالقضية الفلسطينية".

وأكد فيدان، رفض بلاده مخطط إسرائيل لاحتلال غزة، قائلا إنها خطوة ضمن مساعي إسرائيل التوسعية وارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الخطط، وأوضح أن بلاده ستدعو إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي باعتبارها رئيس الدورة الحالية.

وشدد قائلا: "فلسطين للفلسطينيين وأي محاولة لتهجيرهم هي في حكم المعدوم"، مضيفا أن مصر وتركيا ستتعاونان في إفشال كل هذه السيناريوهات.

وأعرب عن شكره لمصر لجهودها في إدخال المساعدات إلى غزة، مشدد على الإيمان بأهمية دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.

وقال الوزير التركي، إن "إسرائيل لا تخطط لاحتلال غزة فقط ولكن لها أهداف أخرى في لبنان وسوريا، إما بالاحتلال أو خلق فوضى وأزمة".