أول تعليق من السيسي على مساعي "إسرائيل" لإعادة احتلال غزة

السبت 09 أغسطس 2025 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من السيسي على مساعي "إسرائيل" لإعادة احتلال غزة



القاهرة/سما/

أكدت مصر وتركيا رفضهما القاطع لإعادة إسرائيل الاحتلال العسكري لقطاع غزة، وذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالقاهرة اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إن الاجتماع تناول مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على رفض إعادة الاحتلال العسكري للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين.


كما ناقش الجانبان، وفق البيان، تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، واستعرض السيسي رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في تلك الدول، وجهودها في هذا الإطار.

وأشار المتحدث إلى التأكيد خلال اللقاء على أهمية احترام سيادة تلك الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها.

وحول التعاون الثنائي، ذكر المتحدث أن الوزير التركي نقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس السيسي، الذي ثمن هذه اللفتة، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار السيسي، في هذا الصدد إلى التطور النوعي في العلاقات المصرية التركية، لا سيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين.

وأوضح المتحدث، أن اللقاء شهد تأكيدا متبادلا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيسي إلى أنقرة في سبتمبر 2024، كما تم التأكيد على أهمية توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر.

