دعوات فلسطينية لتسليم ملف غزة إلى لجنة عربية برئاسة مصر

السبت 09 أغسطس 2025 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات فلسطينية لتسليم ملف غزة إلى لجنة عربية برئاسة مصر



رام الله/سما/

دعت شخصيات فلسطينية في قطاع غزة، حركة حماس إلى إحالة ملفات القطاع إلى لجنة عربية برئاسة مصر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأفادت "وفا"، بأن "شخصيات وطنية وأكاديمية ونقابية وأسرى محررين ورجال إصلاح وعشائر من مختلف فصائل وشرائح شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، دعوا حركة حماس إلى الإعلان الفوري عن إحالة ملفات غزة، إلى لجنة عربية برئاسة جمهورية مصر العربية، لفترة انتقالية تمهيدا لتولي السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين زمام الأمور وبسط الولاية الكاملة على القطاع".


وأكدت الشخصيات، في بيان صادر عنها ضمن "مبادرة الشعب والوطن أولا – وثيقة الإنقاذ الوطني"، أن هذه الدعوة تأتي من وسط ما وصفته بـ"المقتلة المفتوحة والإبادة المستمرة" منذ قرابة العامين، وما يعيشه القطاع من دمار ومعاناة ونزوح جماعي.

وأوضح البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو "إنقاذ ما تبقى من الوطن والمواطن، وإسقاط مشروع التهجير والوطن البديل، وصون دماء الشهداء، وتغليب المصالح الوطنية العليا بعيدا عن الحسابات الحزبية والمحاور والتحالفات الإقليمية، وفتح حوار وطني شامل ومسؤول تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وفقا لما ورد في وثيقة الإنقاذ الوطني في 14 يوليو الماضي".

يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة الكابينت الإسرائيلي على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة التدريجية على مدينة غزة، وذلك ضمن خطة أشمل تستهدف احتلال كامل قطاع غزة.

