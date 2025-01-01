  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأونروا": لا يمكن إيصال المساعدات على نطاق واسع بغزة إلا عبر الأمم المتحدة

السبت 09 أغسطس 2025 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": لا يمكن إيصال المساعدات على نطاق واسع بغزة إلا عبر الأمم المتحدة



غزة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إنه لا يمكن إيصال المساعدات على نطاق واسع في قطاع غزة إلا عبر الأمم المتحدة.


وشددت الوكالة على أن هناك حاجة إلى تدفق منتظم لمستلزمات النظافة الأساسية إلى قطاع غزة.

وحذرت الأونروا والأمم المتحدة من أن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يمكن أن يتم على نطاق واسع وفعال إلا عبر آليات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وذلك بسبب الوضع الأمني والمعيقات التي تواجه مرور الشحنات عبر المعابر.

وأكدت الأمم المتحدة أن الطرق البرية هي الوسيلة الأكثر أمانا وكفاءة لإدخال الإمدادات، وأن القوافل والإمدادات التي تدخل القطاع حاليا ما زالت دون المستوى اللازم لتلبية الاحتياجات الضخمة للسكان، وسط استمرار النزوح والتدمير.

كما أشارت إلى أن إلقاء المساعدات من الجو يؤدي إلى خسائر بين السكان المدنيين، داعية إلى السماح بدخول المساعدات عبر كافة المعابر وبطريقة منظمة وآمنة لضمان توزيعها على المحتاجين بشكل إنساني وكبير.

الأكثر قراءة اليوم

ماذا دفع مصر لإبرام أضخم صفقة في التاريخ مع "إسرائيل"؟

لماذا يدعم ترمب قرار إسرائيل بالاحتلال الكامل لقطاع غزة؟

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

تسريبات تكشف خططا إسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى دول إفريقية وعربية

"صفقة أو نعوش".. "سرايا القدس" توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل

بعد صراخ ترامب.. محادثة مشحونة ومتوترة بين نتنياهو والمستشار الألماني

هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أركان الجيش أثار حنق وزراء حكومة نتنياهو خلال جلسة الكابينت

الأخبار الرئيسية

20250808154210afpp-afp_693j2wf.h-730x438

كاتب أمريكي: على قادة "إسرائيل" أن يقدروا تكلفة أفعالهم اللاأخلاقية المستمرة في غزة على مستقبل دولتهم

20250808154210afpp-afp_693j2wf.h-730x438

لوموند: تنديد دولي واسع بالمخطط الإسرائيلي في غزة.. لكن المواقف العربية ضعيفة مقارنة بالتداعيات المتوقعة

6896c86342360402e64066ad (1)

قرار "إسرائيل" احتلال غزة يشعل المخاوف .. ومسؤول مطلع: العملية ستكون تدريجية

6897322942360423f57041fa

"محاولاتها يائسة".. مصر تضع خطا أحمر لـ"إسرائيل" في غزة

ويتكوف

ويتكوف ورئيس الوزراء القطري يناقشان اليوم خطة لإنهاء الحرب على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية