قرار "إسرائيل" احتلال غزة يشعل المخاوف .. ومسؤول مطلع: العملية ستكون تدريجية

واشنطن/سما/

أثارت خطة إسرائيل للسيطرة الكاملة على مدينة غزة مخاوف دولية عاجلة بشأن مصير المدنيين المحاصرين والرهائن الإسرائيليين، وسط تحذيرات من تفاقم "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في القطاع.



وقالت الحكومة الإسرائيلية أمس الجمعة إنها ستكثف حربها المستمرة منذ 22 شهرا مع حركة "حماس" بالسيطرة على مدينة غزة، فيما لم يتضح توقيت العملية العسكرية الكبيرة، ومن المرجح أن تتطلب تعبئة آلاف الجنود وإجلاء المدنيين من المدينة، وهو ما يفاقم بالتأكيد الأزمة الإنسانية في القطاع.

وقال مسؤول مطلع على خطط الاستيلاء على مدينة غزة إن العملية ستكون "تدريجية"، وأشار المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد لبدء العملية.

وأعلن مجلس الأمن الدولي أنه تم تغيير موعد عقد اجتماع طارئ حول خطط إسرائيل إلى الساعة 10 صباح يوم الأحد، بعدما كان مقررا في الساعة الثالثة ظهرا يوم السبت.

ولم تقدم بعثة بنما بالأمم المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر أي تفاصيل إلا أن "يوم السبت هو عطلة يهودية"، ومن المرجح أن ترغب إسرائيل في التحدث خلال الاجتماع.

وقال مسؤولان عربيان لوكالة "أسوشيتد برس" إن الوسطاء من مصر وقطر يعدون إطارا جديدا يشمل الإفراج عن جميع الرهائن الموتى والأحياء دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع".

وقبل اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الذي بدأ يوم الخميس واستمر طوال الليل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "تعتزم استعادة السيطرة على كامل القطاع وتسليمه في النهاية إلى قوات عربية صديقة تعارض حماس".

وأبدى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، تحفظه على الخطة، حيث ورد أنه "حذر من أن ذلك سيعرض حياة الرهائن الأحياء المتبقين، البالغ عددهم حوالي 20 شخصا، للخطر وسيزيد من إرهاق الجيش الإسرائيلي بعد ما يقرب من عامين من الحروب الإقليمية".

كما تعارض العديد من عائلات الرهائن الإسرائيليين ذلك، خوفا من أن يؤدي المزيد من التصعيد إلى خسارة أبنائهم.

وقامت إسرائيل بقصف مدينة غزة مرارا وتكرارا ونفذت العديد من الغارات هناك، وتعد المدينة حاليا واحدة من المناطق القليلة في القطاع التي لم يتم تحويلها إلى منطقة عازلة إسرائيلية أو وضعها تحت أوامر الإخلاء.

ويشار إلى أن توسيع العمليات العسكرية في غزة سيعرض حياة عدد لا يحصى من الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين الأحياء للخطر.

وتخشى عائلات الرهائن المحتجزين في غزة من أن يؤدي التصعيد إلى "هلاك أحبائهم"، واحتج بعضهم خارج اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس.

كما عارض مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار سابقون الخطة، محذرين من ورطة عسكرية بفائدة عسكرية إضافية قليلة.

"أسوشيتد برس"