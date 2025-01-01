ترامب يعلن تاريخ ومكان اجتماعه مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر السبت، أن الاجتماع الذي طال انتظاره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "سيعقد الاجتماع الذي طال انتظاره بشدة بيني بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس 2025".

وأضاف الرئيس الأمريكي في تدوينته أن "الاجتماع سيعقد في ولاية ألاسكا العظيمة".

وأفاد ترامب بأن المزيد من التفاصيل سيتم نشرها لاحقا.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيلتقي قريبا جدا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض خلال قمة ثلاثية مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف، أنه سيكشف المزيد من التفاصيل حول جهود إدارته للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا "لاحقا".

وأضاف: "القادة الأوروبيون يريدون رؤية السلام، أعتقد أن الرئيس بوتين يريد السلام، وزيلينسكي يريده أيضا، وحدسي يخبرني أن لدينا فرصة للسلام".

وأوضح أن "الوضع في أوكرانيا قد يجد طريقه إلى الحل قريبا جدا".

وكشف ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض من دون إعطاء أي تفاصيل.

وأردف بالقول: "سيكون هناك بعض من تبادل الأراضي لصالح الطرفين"، مبينا أن قضية تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا "معقدة" لكنها مفيدة للطرفين.

وأشار الرئيس الأمريكي في السياق إلى أنه على زيلينسكي أن يكون مستعدا "للتوقيع على شيء ما" لتسوية النزاع.