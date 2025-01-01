Warning: Creating default object from empty value in /home/samanews.ps/public_html/ar/includes/post.php on line 93
ترامب يعلن تاريخ ومكان اجتماعه مع بوتين - سما الإخبارية

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يعلن تاريخ ومكان اجتماعه مع بوتين

السبت 09 أغسطس 2025 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT



واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر السبت، أن الاجتماع الذي طال انتظاره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في ولاية ألاسكا الأمريكية.

 

وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "سيعقد الاجتماع الذي طال انتظاره بشدة بيني بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس 2025".

وأضاف الرئيس الأمريكي في تدوينته أن "الاجتماع سيعقد في ولاية ألاسكا العظيمة".

وأفاد ترامب بأن المزيد من التفاصيل سيتم نشرها لاحقا.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيلتقي قريبا جدا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض خلال قمة ثلاثية مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف، أنه سيكشف المزيد من التفاصيل حول جهود إدارته للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا "لاحقا".

وأضاف: "القادة الأوروبيون يريدون رؤية السلام، أعتقد أن الرئيس بوتين يريد السلام، وزيلينسكي يريده أيضا، وحدسي يخبرني أن لدينا فرصة للسلام".

وأوضح أن "الوضع في أوكرانيا قد يجد طريقه إلى الحل قريبا جدا".

وكشف ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض من دون إعطاء أي تفاصيل.

وأردف بالقول: "سيكون هناك بعض من تبادل الأراضي لصالح الطرفين"، مبينا أن قضية تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا "معقدة" لكنها مفيدة للطرفين.

وأشار الرئيس الأمريكي في السياق إلى أنه على زيلينسكي أن يكون مستعدا "للتوقيع على شيء ما" لتسوية النزاع.

الأكثر قراءة اليوم

ماذا دفع مصر لإبرام أضخم صفقة في التاريخ مع "إسرائيل"؟

لماذا يدعم ترمب قرار إسرائيل بالاحتلال الكامل لقطاع غزة؟

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

تسريبات تكشف خططا إسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى دول إفريقية وعربية

"صفقة أو نعوش".. "سرايا القدس" توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل

بعد صراخ ترامب.. محادثة مشحونة ومتوترة بين نتنياهو والمستشار الألماني

هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أركان الجيش أثار حنق وزراء حكومة نتنياهو خلال جلسة الكابينت

الأخبار الرئيسية

20250808154210afpp-afp_693j2wf.h-730x438

كاتب أمريكي: على قادة "إسرائيل" أن يقدروا تكلفة أفعالهم اللاأخلاقية المستمرة في غزة على مستقبل دولتهم

20250808154210afpp-afp_693j2wf.h-730x438

لوموند: تنديد دولي واسع بالمخطط الإسرائيلي في غزة.. لكن المواقف العربية ضعيفة مقارنة بالتداعيات المتوقعة

6896c86342360402e64066ad (1)

قرار "إسرائيل" احتلال غزة يشعل المخاوف .. ومسؤول مطلع: العملية ستكون تدريجية

6897322942360423f57041fa

"محاولاتها يائسة".. مصر تضع خطا أحمر لـ"إسرائيل" في غزة

ويتكوف

ويتكوف ورئيس الوزراء القطري يناقشان اليوم خطة لإنهاء الحرب على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية