سقوط مساعدات جوية يودي بحياة ثلاثة فلسطينيين

غزة/سما/

استشهد 3 مواطنين خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة سقوط حمولات مساعدات إنسانية جوية في قطاع غزة.



والشهداء هم:

-آدم جميل الشرباصي، استشهد متأثرا بجراحه بعد سقوط منصة مساعدات عليه في منطقة التاج بمدينة غزة.

-مهند عيد، طفل يبلغ من العمر 14 عاما من مخيم النصيرات،استشهد بعد أن سقطت عليه منصة مساعدات خلال عملية إسقاط جوي بلجيكية غرب النصيرات.

-عدي القرعان، ممرض يبلغ من العمر 33 عاما من منطقة الزوايدة وسط غزة، استشهد عندما سقطت عليه منصة مساعدات جوية أثناء انتظاره للحصول على الطعام. وأكد ابن عمه، معتصم القرعان، أن عدي كان متزوجا ولديه طفلان، وكان يعاني من الجوع الشديد منذ أشهر.

وأمس الجمعة، سقط صندوق مساعدات جوي مباشرة على الطفل الفلسطيني كرم الكحلوت (12 عاما) ما أدى إلى إصابة خطيرة في رأسه،

ويرقد الكلحوت في العناية المركزة إثر إصابته البليغة، وهو وحيد عائلته، ووالده (المصاب بالشلل الحركي) كان قد أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أعوام.

وبات قطاع غزة "أسوأ مكان في العالم للأطفال" وفق ما أكد الناطق الناطق باسم "يونيسف" في فلسطين، مشددا على ضرورة "دخول المساعدات بشكل كبير، وبسرعة ومن أكثر من معبر".

وخلفت الحرب الإسرائيلية في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، أكثر من 60 ألف شهيد و152 ألفا و45 مصابا من المواطنين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.