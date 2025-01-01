"محاولاتها يائسة".. مصر تضع خطا أحمر لـ"إسرائيل" في غزة

القاهرة/سما/

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن مصر لن تسمح بتحقيق أي خطط لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك "خط أحمر".

وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان عقب جلسة مباحثات في القاهرة السبت، أن ما يحدث في غزة تطور شديد الخطوة ولا يمكن السكوت عليه، ولا يخص الشعب الفلسطيني وجوار غزة فقط، ولكن يخص البشرية والإنسانية كلها، مؤكدا أن "هذه الجرائم واتساع نطقاها لا يمكن التخاذل في التعامل معها".



وعن خطط تهجير الفلسطينيين، قال الوزير المصري: "أعلنا مرارا وتكرارا أن هذا الأمر خط أحمر بالنسبة لنا وللأردن ودول المنطقة، ولن نسمح بتحقيقه".

ووصف محاولات إسرائيل بالبائسة واليائسة والمرفوضة، مشيرا إلى تنسيق المواقف مع الأشقاء العرب وفي منظمة التعاون الإسلامي لتعبئة الجهود لمواجهة "التصرفات الإسرائيلية غير المسؤولة والتي تعكس تصورات شديدة الخطورة لا يمكن السكوت عنها".

وأشار إلى أنه لا يمكن السماح لإسرائيل بإعادة هندسة المنطقة، موضحا أنه سيتم طرح هذا الأمر على اجتماع الوزاري للجامعة العربية، فضلا عن النقاش حوله مع جميع الأطراف الإقليمية، وواصل قائلا: "لا يمكن السماح لأي طرف بالهيمنة وفرض إرادته أو فرض ما يسمى إعادة هندسة المنطقة وهذه أمور غير مقبولة على الإطلاق".

وأكد أن أية ترتيبات في المنطقة يجب أن تتوافق مع مبادئ القانون الدولي مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك السيادة.