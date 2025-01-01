  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"محاولاتها يائسة".. مصر تضع خطا أحمر لـ"إسرائيل" في غزة

السبت 09 أغسطس 2025 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"محاولاتها يائسة".. مصر تضع خطا أحمر لـ"إسرائيل" في غزة



القاهرة/سما/

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن مصر لن تسمح بتحقيق أي خطط لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك "خط أحمر".

وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان عقب جلسة مباحثات في القاهرة السبت، أن ما يحدث في غزة تطور شديد الخطوة ولا يمكن السكوت عليه، ولا يخص الشعب الفلسطيني وجوار غزة فقط، ولكن يخص البشرية والإنسانية كلها، مؤكدا أن "هذه الجرائم واتساع نطقاها لا يمكن التخاذل في التعامل معها".


وعن خطط تهجير الفلسطينيين، قال الوزير المصري: "أعلنا مرارا وتكرارا أن هذا الأمر خط أحمر بالنسبة لنا وللأردن ودول المنطقة، ولن نسمح بتحقيقه".

ووصف محاولات إسرائيل بالبائسة واليائسة والمرفوضة، مشيرا إلى تنسيق المواقف مع الأشقاء العرب وفي منظمة التعاون الإسلامي لتعبئة الجهود لمواجهة "التصرفات الإسرائيلية غير المسؤولة والتي تعكس تصورات شديدة الخطورة لا يمكن السكوت عنها".

وأشار إلى أنه لا يمكن السماح لإسرائيل بإعادة هندسة المنطقة، موضحا أنه سيتم طرح هذا الأمر على اجتماع الوزاري للجامعة العربية، فضلا عن النقاش حوله مع جميع الأطراف الإقليمية، وواصل قائلا: "لا يمكن السماح لأي طرف بالهيمنة وفرض إرادته أو فرض ما يسمى إعادة هندسة المنطقة وهذه أمور غير مقبولة على الإطلاق".

وأكد أن أية ترتيبات في المنطقة يجب أن تتوافق مع مبادئ القانون الدولي مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك السيادة.

الأكثر قراءة اليوم

ماذا دفع مصر لإبرام أضخم صفقة في التاريخ مع "إسرائيل"؟

لماذا يدعم ترمب قرار إسرائيل بالاحتلال الكامل لقطاع غزة؟

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

تسريبات تكشف خططا إسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى دول إفريقية وعربية

"صفقة أو نعوش".. "سرايا القدس" توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل

بعد صراخ ترامب.. محادثة مشحونة ومتوترة بين نتنياهو والمستشار الألماني

هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أركان الجيش أثار حنق وزراء حكومة نتنياهو خلال جلسة الكابينت

الأخبار الرئيسية

20250808154210afpp-afp_693j2wf.h-730x438

كاتب أمريكي: على قادة "إسرائيل" أن يقدروا تكلفة أفعالهم اللاأخلاقية المستمرة في غزة على مستقبل دولتهم

20250808154210afpp-afp_693j2wf.h-730x438

لوموند: تنديد دولي واسع بالمخطط الإسرائيلي في غزة.. لكن المواقف العربية ضعيفة مقارنة بالتداعيات المتوقعة

6896c86342360402e64066ad (1)

قرار "إسرائيل" احتلال غزة يشعل المخاوف .. ومسؤول مطلع: العملية ستكون تدريجية

ويتكوف

ويتكوف ورئيس الوزراء القطري يناقشان اليوم خطة لإنهاء الحرب على غزة

حماس واسرائيل

حماس: مستعدون لصفقة شاملة وقدمنا كل المرونة للوسيطين المصري والقطري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية