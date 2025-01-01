  1. الرئيسية
حماس: مستعدون لصفقة شاملة وقدمنا كل المرونة للوسيطين المصري والقطري

السبت 09 أغسطس 2025 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مستعدون لصفقة شاملة وقدمنا كل المرونة للوسيطين المصري والقطري



غزة / سما /

أعلنت حركة حماس اليوم السبت 9 أغسطس 2025 ، قدمنا كل المرونة عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار.

وقالت حماس مستعدون لصفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات العدو.

وكانت تحركات مصرية قطرية بدأت لصياغة مقترح جديد للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، يشمل الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب على القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه؛ بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" ، دون ان تعليق من حماس او الفصائل او "اسرائيل" حتى اللحظة .

مسؤولان أكدا ، أن جهود التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار تحظى بدعم كبرى الدول الخليجية، التي تخشى مزيدا من زعزعة الاستقرار في حال قامت "إسرائيل" باحتلال غزة بالكامل.

إطار المقترح بحسب "أسوشيتد برس يشمل معالجة الخلاف بشأن سلاح حماس، إذ تطالب "إسرائيل" بنزع سلاح الحركة بالكامل فيما ترفض الأخيرة ذلك.

ويبحث المقترح صيغة "تجميد السلاح" بشكل يسمح لحماس بالاحتفاظ به دون استخدامه، إلى جانب تخليها عن الحكم في غزة.

كما ينص على تولي لجنة فلسطينية – عربية إدارة غزة والإشراف على إعادة الإعمار، إلى حين تشكيل إدارة فلسطينية وقوة شرطة جديدة يتم تدريبها على يد حلفاء للولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط، على أن تتسلم هذه القوة إدارة القطاع لاحقا. فيما لا يزال من غير الواضح الدور الذي ستلعبه السلطة الفلسطينية.

وذكر أحد المسؤولين العربيين، أن الإدارة الأميركية أُطلعت على الخطوط العريضة لإطار المقترح. فيما قال قيادي في حماس، إن الحركة لم تتسلم تفاصيل هذه الجهود بعد.

