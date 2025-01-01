  1. الرئيسية
إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير في نيويورك

السبت 09 أغسطس 2025 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير في نيويورك



وكالات / سما /

أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح في إطلاق نار بميدان تايمز سكوير في نيويورك.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس اليوم السبت، نقلاً عن إدارة شرطة نيويورك، ان قوات الأمن رصدت إطلاق النار في حدود الواحدة و20 دقيقة صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص حالتهم مستقرة بعد نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت الوكالة أن قوات الأمن اعتقلت شخصا واحدا ويجري حاليا استجوابه على خلفية حادث إطلاق النار.

وأظهرت مقاطع نشرت عبر مواقع التواصل الجماعي حالة هلع وهروب المتواجدين قرب مقع الحادث بالتزامن مع تدخل قوات الأمن للتعامل مع منفذ الهجوم.

