  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تعلن اعتقال 20 جاسوسا للموساد الاسرائيلي

السبت 09 أغسطس 2025 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن اعتقال 20 جاسوسا للموساد الاسرائيلي



وكالات / سما /

أعلنت السلطات القضائية في إيران، اليوم السبت، اعتقال 20 جاسوسا للموساد الإسرائيلي في العاصمة طهران ومحافظات أخرى في البلاد.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية إن وزارة المخابرات اعتقلت حتى الآن 20 من عملاء التجسس وداعمي الموساد في طهران وبعض المحافظات.

وأكد المتحدث أن ملفات هؤلاء الجواسيسي وقضاياهم تحت نظر المحققين وتجري متابعتها.

وشدد المتحدث باسم السلطات القضائية في إيران أن "القضاء لن يتساهل مع الجواسيس وعملاء الكيان الصهيوني، وسيصدر أحكاما حاسمة تكون عبرة للجميع".

يأتي ذلك بعدما كشفت وسائل إعلام إيرانية أن الجاسوس الذي أعدمته السلطات منذ أيام كان عالما نوويا تهمته التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، ونقل معلومات سرية وحساسة عن البرنامج النووي خلال حرب الـ12 يوما.

وقالت التقارير إن إيران أعدمت العالم النووي روزبه وادي، في إجراء قانوني وحاسم بعد استكمال الإجراءات القانونية وتأكيد الحكم في المحكمة العليا، بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي ونقل معلومات سرية عن عالم نووي إيراني قتل في هجمات إسرائيل في يونيو 2025.

وكانت السلطات الإيرانية شرعت في حملة اعتقالات واسعة النطاق تستهدف عملاء يعملون لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وفقا لتقارير صحافية، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجوما على إيران شهر يونيو الماضي، وقتلت العديد من العلماء والقادة العسكريين الكبار.

#إيران

الأكثر قراءة اليوم

ماذا دفع مصر لإبرام أضخم صفقة في التاريخ مع "إسرائيل"؟

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

لماذا يدعم ترمب قرار إسرائيل بالاحتلال الكامل لقطاع غزة؟

تسريبات تكشف خططا إسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى دول إفريقية وعربية

"صفقة أو نعوش".. "سرايا القدس" توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل

بعد صراخ ترامب.. محادثة مشحونة ومتوترة بين نتنياهو والمستشار الألماني

هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أركان الجيش أثار حنق وزراء حكومة نتنياهو خلال جلسة الكابينت

الأخبار الرئيسية

زامير

صحيفة عبرية: كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة

تصاعد في اعدام المجوعين ..عشرات الشهداء والجرحى في القطاع ونسف منازل بغزة وخان يونس

الجيش الاسرائيلي يستدعي فرقتين من الاحتياط بعد قرار الكابينت احتلال قطاع غزة كاملاً..

لماذا يدعم ترمب قرار إسرائيل بالاحتلال الكامل لقطاع غزة؟

رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الموساد ينضمان لمعارضي خطة احتلال غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية