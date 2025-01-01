الخارجية ترحب بالبيان البريطاني الألماني الإيطالي الأسترالي النيوزيلاندي الرافض لاحتلال غزة

رام الله / سما /

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالبيان المشترك الصادر عن بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وأستراليا، ونيوزيلندا، الذي رفضت فيه القرار الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، وإجراءاته لضم الضفة.

وجددت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، مطالبتها بوقف جرائم الإبادة والتجويع والتهجير وما نتج عنها من كارثة إنسانية مستمرة في القطاع، مؤكدة أهمية تمكين السلطة الوطنية من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على القطاع باعتباره جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.

وأكدت مطالبتها الدول كافة ومكونات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تنفيذ قرارها، ووقف جرائم الإبادة والتهجير والضم فورا، ووضع حد للكارثة الإنسانية التي تجتاح حياة المواطنين في قطاع غزة.

ودعت الخارجية، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة إلى مثل هذا الاعتراف، حمايةً لحل الدولتين وفرصة تحقيق السلام.