صحيفة عبرية: كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم السبت، بأن جميع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة ، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

ومن جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين، أن نقص القوى العاملة يعد من بين القيود الرئيسية التي تواجه إسرائيل في احتلال غزة.

وأوردت الصحيفة عن العميد الإسرائيلي المتقاعد أمير أفيفي توقعه باختيار عملية أكثر تدرجا في غزة لتقليل الضغط على القوى البشرية، مشيرا إلى أن التقدم السريع سيتطلب عدة فرق عسكرية تضم عشرات آلاف الجنود.

كما نقلت الصحيفة عن جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي قولهم إنهم "لن يعودوا إلى غزة إذا تم استدعاؤهم مرة أخرى".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأميركية عن مسؤول إسرائيلي مطلع قوله إن خطة "السيطرة" على مدينة غزة ستكون تدريجية مشيرا إلى أنه لا يوجد موعد محدد لبدء العملية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت فجر الجمعة، على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمنيّ والسياسيّ، الذي امتدّ نحو 10 ساعات.

وفي ختام المشاورات، خوّل الكابينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتيّة للجيش، بحسب ما ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11").

وبحسب بيان الحكومة الإسرائيلية، فإنّ "المبادئ الخمسة" التي صودق عليها، هي بحسب الترتيب، كما ورد بالبيان، وبشكل حرفيّ:

1. نزع سلاح حماس .

2. إعادة جميع الأسرى؛ أحياءً وأمواتًا.

3. نزع سلاح قطاع غزة.

4. سيطرة أمنيّة إسرائيليّة على قطاع غزة.

5. وجود حكومة مدنية بديلة، غير حماس، أو السلطة الفلسطينية.